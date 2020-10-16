Почему так занизили Трусову на Кубке и что Плющенко не поделил с Ягудиным? Жаркая неделя в «фигурке»

Скандалы, перепалки, противоречивые заявления и большой прорыв «Русской ракеты»

Российское фигурное катание уже давно считается территорией с повышенным градусом страстей и интриг — наверное, еще ни одна неделя не проходила здесь спокойно за последние 3 года. Однако текущая выделяется даже на фоне остальных. Здесь и судейский скандал, и исторический четверной риттбергер, и, конечно, традиционные перебранки в социальных сетях. Подробнее об очередной горячей семидневке в отечественной фигурке — в материале «Реального времени».

Ягудин vs Плющенко—Рудковская

Не спадает накал напряжения вокруг четы Плющенко. Теперь противостоящий ей лагерь пополнил олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин, открыто и насмешливо высказавшийся о методах работы бывшего конкурента на льду и его супруги Яны Рудковской.

На своей странице в Instagram он опубликовал смонтированный юмористический ролик с конем и пони, в котором обыгрывается перебранка между «Ангелами Плющенко» и директором школы «Самбо-70» Ренатом Лайшевым.

«Такие вот дела в фигурке на сегодняшний̆ день», — подписал видео ведущий «Ледникового периода» .

В комментарии незамедлительно явился сам герой сюжета, несмотря на то, что автор его не отметил.

«Леха, молодец, садись, пять! Ты в следующий раз меня отмечай, а то мне люди присылают, а я не в курсе», — прокомментировал пост Плющенко.

«Женек, спасибо за пятерку! Но у меня другой учитель. Да и я старенький. Уже не переманишь», — с издевкой ответил Ягудин.

«Леха, да куда же тебя… Хотя… Если только администратором или, наверное, лучше аниматором? В принципе я не против».

«Ты точно не против? Твой голос точно решающий?» — вновь вышел победителем в раунде колкостей Алексей, намекнувший на то, что решения в семье Плющенко принимает его супруга. Комментаторы также с большим перевесом отдали победу в «батле» Ягудину.

Напомним, ранее Лайшев заявил, что как тренер Плющенко ничем себя не проявил, а лишь увел воспитанниц у Этери Тутберидзе.

Скандал на Кубке России, странные плакаты и «полицейское вмешательство» в дела фигурные



Судейским скандалом обернулся первый же день второго этапа Кубка России в Москве, а именно прокат короткой программы у женщин, по результатам которого Александра Трусова с тройным акселем заняла 3-е место, отстав на 10 баллов от Камилы Валиевой. Последней судьи выписали 85,10 очка, то есть Камиле не хватило всего 0,35 балла, чтобы повторить мировой рекорд Алены Косторной. И уже эта довольно высокая оценка удивила зрителей.

При этом двукратная чемпионка мира среди юниоров с трикселем справилась, но допустила ошибку при приземлении. Также судьи снизили оценку «Русской ракете» за неверное ребро на тройном флипе и отсутствие базовой позиции стоя в ходе одного из вращений.

По окончании проката наставник Трусовой Евгений Плющенко опубликовал в своем Instagram видео с выступлением Александры, дав понять, что отдает его на суд зрителей, и сопроводив ролик словами поддержки.

«Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперед, боролась до конца. Завтра новый день и новый старт. Поборемся! А твои сегодняшние баллы не хочу комментировать. Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает!» — написал Плющенко.

Трибуны в это время жили своей жизнью — после оглашения оценок с них стали доноситься крики «Позор судейству!». Как оказалось, «заводящей» в данном случае была известная в фигурном комьюнити болельщица под ником Сантино.

В следующий раз она пришла на стадион с плакатиком «Я/Мы честное судейство». Как оказалось, такие же плакаты были еще у многих болельщиков, что говорит о спланированности акции.

А вот так активистку едва не забрали в отделение полиции, когда она объясняла свою позицию журналисту:

Между тем благодаря трем четверным прыжкам в произвольной программе Саша опередила в итоговом раскладе и Валиеву, и Дарью Усачеву (240,59; 233,70 и 233,20 балла соответственно).

Четверной риттбергер Трусовой



Александра Трусова засветилась на неделе и в другом важном событии в масштабах всего отечественного фигурного катания — она исполнила четверной риттбергер. Правда, пока лишь на тренировке.

Это новый для фигуристки элемент: прежде на соревнованиях она прыгала четверные тулуп, лутц, флип, сальхов, а также тройной аксель. Евгений Плющенко, не изменяя себе, прокомментировал в своем Instagram и этот эпизод. Говорить слова одобрения лично Трусовой он, видимо, пока не готов.

«У Саши все невозможное возможно!!!!» — написал Плющенко под видео с удачным четверным.

Медведева едва вернулась в Россию и уже травмировалась

Не успела «блудная дочь» российской «фигурки» Евгения Медведева вернуться на родной лед, как с ней случился казус уже физического свойства — травма спины, из-за которой она снялась с первых двух этапов Кубка.

Пока рано спускать всех собак на отечественных тренеров по физической подготовке. В Канаде под руководством Брайана Орсера и его помощников у Жени также случались повреждения, но странно то, как быстро она «надорвалась».

Как выяснилось накануне, операции пока удалось избежать — у Медведевой лишь защемление нерва в позвоночнике.

«Да, у нее защемление нерва, это действительно так. Она лечится, но, несмотря ни на что, все равно рвется в бой, намерена тренироваться и выступать дальше. Боец, пример для подражания, настоящий человек, патриот своей страны, своей школы, своего города. Не только руководство школы, но и ученики «Самбо-70», все, с кем она здесь училась, держат за нее кулачки и хотят, чтобы у нее все было нормально, искренне желают ей здоровья», — сказал Лайшев ТАСС.

Другой источник издания сообщил, что уже вчера Медведева провела свою первую тренировку. Что ж, ждем ее выхода на лед в первых полноценных официальных соревнованиях.

Гран-при пройдет со зрителями, несмотря на карантинные ужесточения

С довольно противоречивым заявлением выступили организаторы Гран-при Франции — там собираются провести турнир со зрителями на трибунах. Об этом сообщает IFS Magazine. Противоречива эта информация потому, что ранее появилось сообщение, что каток в Гренобле, на котором 13—15 ноября должны были пройти выступления фигуристов, закрыт на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Более того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил об ужесточении противовирусных мер в стране. С субботы в нескольких городах Франции, в том числе в Гренобле, как минимум на четыре недели вводится комендантский час (с 21.00 до 06.00). Также Макрон настоятельно попросил французов не собираться более, чем вшестером. Как в таких условиях организаторы собираются провести Гран-при, не говоря уже о том, чтобы допустить на трибуны зрителей, — большой вопрос.