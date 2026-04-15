УНИКС проиграл «Зениту», обеспечив сопернику 3-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ

Матч завершился с отрывом петербуржцев на 23 очка — 86:69

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Счет по итогам матча — 86:69.



Самыми результативными игроками в составе УНИКСа стали Джален Рейнольдс, набравший 15 очков, Алексей Швед и Андрей Лопатин, у которых по 10 очков на каждого, а также Бингем Маркус — 9 очков и 7 подборов.

У «Зенита» лучшими стали Ксавьер Мун — 21 очко и 5 голевых передач, Владислав Емченко, набравший 17 очков, Андрей Мартюк, у которого 15 очков и 4 подбора, а также Джонни Джузенг — 12 очков плюс 4 голевые передачи.

Своим проигрышем казанцы обеспечили сопернику 3-е место в турнирной Единой лиге ВТБ.

Следующий матч казанцев пройдет в рамках регулярного чемпионата Лиги ВТБ, который состоится 18 апреля на выезде в Красноярске против «Енисея». Начало матча в 12:00 мск.

Наталья Жирнова