«Ак Барс» разгромил минское «Динамо» в третьем матче серии в Казани

Казанская команда ведет в четвертьфинальной серии до четырех побед со счетом 3:0

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» разгромил в Казани минское «Динамо» со счетом 4:0 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина добилась третьей победы подряд над минчанами в текущем Кубке Гагарина.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Никита Лямкин, Кирилл Семенов. Вратарь казанцев Максим Арефьев сыграл на «ноль», отразив все броски соперника.

«Ак Барс» повел в серии до четырех побед со счетом 3:0. Еще один победный матч выведет казанскую команду в полуфинал плей-офф КХЛ.

Следующий матч серии между «Ак Барсом» и минским «Динамо» состоится 15 апреля в Казани в 19:30 по московскому времени. В случае поражения белорусская команда завершит выступление в нынешнем плей-офф Кубка Гагарина.

«Ак Барс» — «Динамо» Мн — 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Голы:

1:0 — Барабанов (Сафонов, Миллер, 14:32);

2:0 — Яшкин (Миллер, Галимов, 26:47, 5х4);

3:0 — Лямкин (Тодд, Семенов, 36:54);

4:0 — Семенов (Барабанов, Карпухин, 39:25, 4х6, ПВ).

1 / 33 Динар Фатыхов

Зульфат Шафигуллин