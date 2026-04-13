Казань может вернуться к проведению этапов Кубка мира по водным видам спорта

В 2015 году столица Татарстана уже проводила чемпионат мира по водным видам спорта

Фото: Артем Дергунов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань готова обсуждать возможность проведения Кубков мира по водным видам спорта. По его словам, которые передают РИА «Новости», город ежегодно принимал этапы этих соревнований и намерен возобновить переговоры о возвращении крупных турниров.

Леонов подчеркнул, что Казань всегда открыта к диалогу и совместной работе для организации значимых международных мероприятий. Он также напомнил, что в 2015 году столица Татарстана уже проводила чемпионат мира по водным видам спорта, что подтверждает готовность города к приему подобных турниров.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, у России, в том числе у Татарстана, появилась возможность заговорить о проведении ЧМ и Кубков мира на своей территории после решения World Aquatics, которая допустила российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном и сняла все ограничения со страны.

Наталья Жирнова