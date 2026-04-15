Судьи отменили две шайбы Пинчука в ворота «Ак Барса» за период

А два гола казанцев — засчитали

Фото: Динар Фатыхов

Судьи отменили две шайбы минского «Динамо» во втором периоде матча с «Ак Барсом» в Казани. В обоих случаях отличился нападающий минчан Виталий Пинчук.

В первом случае арбитры зафиксировали удар ногой со стороны нападающего «Динамо», а во втором — хоккеисты находился вне игры. Оба запроса «Ак Барса» на видеоповтор оказались положительными.

При этом «Ак Барс» во втором периоде забросил две шайбы в ворота минского «Динамо», отличились Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов. Ко второму периоду команды ушли при счете 3:0 в пользу казанской команды.

«Ак Барс» ведет 3:0 в серии с минским «Динамо» после трех матчей. В случае еще одной победы команда Анвара Гатиятулина выйдет в полуфинал Кубка Гагарина.

Зульфат Шафигуллин