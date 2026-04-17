Архитектор Елена Валеева показала рендеры холла Центра фигурного катания Алины Загитовой

Главным элементом холла станет декоративная колонна, стилизованная под лед

Архитектор Елена Валеева показала дизайн-проект центрального холла строящегося в Казани Центра фигурного катания имени Алины Загитовой. Проект разрабатывался совместно с Альфией Сайфутдиновой при участии олимпийской чемпионки.

— Лаконичные интерьеры в интеллигентных оттенках жемчужно-серого с красными акцентами. Я уже как-то писала о том, почему именно красный, так что процитирую саму себя: «…мы обратили внимание на то, что Алина всегда очень эффектно выглядит в красном, поэтому этот цвет приняли, как акцентный», — написала Валеева.

Главным элементом холла станет декоративная колонна, стилизованная под лед. В оформлении использованы тематические элементы: полы с сатиновым блеском, подсвеченное матовое стекло, светильники в форме следов коньков на льду и арт-объект в виде пары коньков. В фойе планируется разместить не только традиционную экспозицию наград спортсменки, но и ее концертные костюмы.

Строительство объекта идет активными темпами. Завершение работ запланировано на 30 августа. Генеральный директор проекта Адель Хуснутдинов и мэр города Ильсур Метшин лично ознакомились с ходом строительства.

Напомним, что ранее проект центра фигурного катания Загитовой в Казани получил одобрение экспертизы.

Наталья Жирнова