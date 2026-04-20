Безруков объяснил, чего не хватило «Рубину» для победы над «Акроном» в Казани

Полузащитник казанской команды прокомментировал ничью с соперником из Тольятти

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков объяснил, чего не хватило для победы над «Акроном» (1:1) в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Мы играли на победу, рассчитывали победить. У нас были хорошие моменты, просто надо было забивать. В концовке организовали навал, но нам не хватило либо везения, либо исполнительского мастерства.

— Команда долго не выходила из раздевалки. Был разбор полетов или совпадение?

— Разбор полетов был, но не только из-за этого. У нас впереди матч в середине недели, поэтому сразу провели восстановительную тренировку, — сказал Безруков в разговоре с журналистом «Реального времени».

Матч между «Рубином» и «Акроном» в Казани завершился вничью — 1:1. На гол Никиты Лобова после розыгрыша углового гости ответили забитым мячом Артема Дзюбы. После игры команда Франка Артиги осталась на восьмом месте турнирной таблицы с 35 очками.

Следующий матч «Рубин» проведет в Москве 22 апреля со столичным «Динамо» в 19.45 по мск.



Зульфат Шафигуллин