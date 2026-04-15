Новый сезон футбольной РПЛ стартует 26 июля, окончание — 29 мая 2027 года

12:27, 15.04.2026

Бюро исполкома РФС утвердило даты проведения следующего чемпионата Премьер-лиги

Фото: Динар Фатыхов

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу стартует 26 июля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

— Новый сезон РПЛ стартует 26 июля. Бюро исполкома РФС утвердило график сезона-2026/2027, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сезон-2026/27 закончится 29 мая 2027 года, в этот день пройдут все восемь матчей 30-го тура РПЛ. До старта нового чемпионата 18 июля состоится игра за Суперкубок России между чемпионом страны и обладателем Кубка России.

Следующий сезон РПЛ станет юбилейным, 35-м за всю историю проведения турнира.

Зульфат Шафигуллин

СпортФутболОбщество Татарстан

