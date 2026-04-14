World Aquatics: вопрос о турнирах в России не обсуждался
В организации сообщили, что проведение конкретных соревнований в России не обсуждалось
Вопрос о проведении каких-либо конкретных турниров в России не обсуждался в World Aquatics. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Хотя права полноправного участника, включая право проведения турниров, были восстановлены, вопрос о проведении какого-либо конкретного мероприятия в России не обсуждался», — заявили в World Aquatics.
Ранее «Реальное время» писало, что Бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) приняло решение допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях под национальным флагом и с гимном.
