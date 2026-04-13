Квартальнов: «Проиграли «Ак Барсу» по всем статьям, было стыдно за команду»

Тренер минского «Динамо» прокомментировал поражение своей команды в Казани

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о разгромном поражении от «Ак Барса» (0:4) в третьем матче серии плей-офф в Казани. Это третья подряд победа казанской команды над соперником в текущем Кубке Гагарина.

— Проиграли по всем статьям, было немного стыдно за команду. Мы должны показывать характер, это хоккей. Очень печально. Другие моменты здесь уходят на второй план. Не хочется, конечно, говорить, что время не наше. Но пока вот так. Мы должны как-то и что-то сделать. Что тут скажешь? Мне нечего сказать, вообще нечего сказать. Круче скажу — это мой первый плей-офф, где есть бесхарактерность. Ну нельзя так играть! Хоккей, шахматы, где угодно нужен характер, — сказал Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.

«Ак Барс» повел в серии до четырех побед со счетом 3:0. Следующая победа над минчанами позволит казанской команде досрочно выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Следующий матч серии с минским «Динамо» также пройдет в Казани 15 апреля в 19.30 по московскому времени.

В предыдущем раунде плей-офф «Ак Барс» в пяти играх прошел челябинский «Трактор» (4:1). Минское «Динамо» ранее расправилось в Кубке Гагарина с московским «Динамо» (4:0).

Зульфат Шафигуллин