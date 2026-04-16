Галимов о серии с «Динамо»: «Какая разница, кто какое место занял? Это плей-офф, мы подготовились лучше»»

11:44, 16.04.2026

Форвард казанского «Ак Барса» Артем Галимов поделился впечатлениями после четвертого матча серии второго раунда Кубка Гагарина против минского «Динамо», завершившегося победой команды со счетом 3:2.

По словам хоккеиста, результат серии не стал неожиданностью, несмотря на то, что минское «Динамо» заняло более высокое место в конференции.

— Какая разница, кто какое место занял? Это плей-офф, мы подготовились лучше, — заявил Галимов.

Напомним, что в решающем матче Артем Галимов получил двойной штраф на 4 минуты за симуляцию. Как «Ак Барсу» удалось в четвертый раз подряд обыграть «Динамо» Дмитрия Квартальнова — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

Читайте также