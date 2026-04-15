Вице-президент КХЛ Каменский: «3:0 в пользу «Ак Барса» для меня большой сюрприз»

Руководитель лиги думал, что серия казанцев с минским «Динамо» будет длинной

Фото: Динар Фатыхов

Вице‑президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский заявил, что удивлен счету 3:0 в серии между «Ак Барсом» и минским «Динамо». Один из руководителей лиги ожидал длинного противостояния команд.

— Счет 3:0 в серии для меня большой сюрприз, я думал, серия будет длинной. Но в хоккее все бывает, нужно выиграть одну игру, а потом еще одну за одной, главное — выиграть первую. Хотелось бы, чтобы такие две команды играли дольше, чтобы наслаждаться хоккеем. Побеждает сильнейший. На сегодняшний день «Ак Барс» показывает, что он сильнее, — сказал Каменский «Матч ТВ».

«Ак Барс» выиграл все три матча серии с минским «Динамо» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Для выхода в полуфинал плей-офф КХЛ казанской команде осталось одержать всего одну победу.

Следующий матч между «Ак Барсом» и минским «Динамо» состоится 15 апреля в Казани в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин