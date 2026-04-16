В Казани откроют сектор Цезаря Наваса на «Ак Барс Арене»

Мероприятие пройдет в рамках празднования 68-летия футбольного клуба «Рубин»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в рамках празднования 68-летия футбольного клуба «Рубин» на стадионе «Ак Барс Арена» будет открыт сектор, посвященный бывшему защитнику команды Цезарю Навасу, сообщает пресс-служба «Рубина».

Открытие сектора запланировано на 18 апреля. В этот же день Навас посетит стадион и проведет автограф-сессию для болельщиков.

Мероприятия приурочены ко дню рождения клуба, которому 20 апреля исполнится 68 лет. В этот день также состоится матч 25-го тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Акроном».

В рамках праздничной программы Цезарь Навас также примет участие в ряде мероприятий в Казани, включая встречи с болельщиками и визит в клубную академию.

Ариана Ранцева