Лукашенко сильно раскритиковал игру минского «Динамо» в матче против «Ак Барса»
На совещании глава государства назвал игру команды «паршивой»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал резкую оценку выступлению хоккейного клуба «Динамо-Минск» в матче 1/4 финала Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса». На совещании глава государства назвал игру команды «паршивой», сообщает «Чемпионат».
Напомним, что недавно Лукашенко лично присутствовал на первом матче серии между «Динамо» и «Ак Барсом». Матч завершился победой казанской команды.
В четвертом домашнем матче ¼ финала «Ак Барс» одержал победу над минским «Динамо» со счетом 3:2. Эта победа обеспечила казанской команде выход в полуфинал Кубка Гагарина.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».