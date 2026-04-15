Дерби двух столиц: УНИКС встретится с питерским «Зенитом» в рамках Единой Лиги ВТБ

Игра станет решающей для третьей строчки Санкт-Петербурга в турнирной таблице

Фото: Динар Фатыхов

В Санкт-Петербурге состоится очередной матч между УНИКСом и «Зенитом» — принципиальными соперниками Единой Лиги ВТБ. Встреча станет четвертой в текущем сезоне и пройдет сразу после финала WINLINE Basket Cup, в котором участвовали обе команды, но так и не встретились в финале — «Зенит» проиграл в полуфинале ЦСКА, после чего вторые обыграли казанцев и забрали кубок.

Казанский УНИКС, имеющий в активе 31 победу при 6 поражениях, уже обеспечил себе второе место в регулярном чемпионате и готовится к плей-офф, а вот для «Зенита» (27 побед и 11 поражений) предстоящая игра имеет особое значение. Команда Деяна Радоньича стремится закрепить за собой третью позицию в турнирной таблице.

Питерцам необходимо одержать победу в одном из двух оставшихся матчей — либо сегодня против УНИКСа, либо в заключительном туре против ЦСКА. Сейчас «Зенит» опережает «Локомотив-Кубань» на две победы, однако кубанская команда имеет преимущество в личных встречах.

УНИКС подходит к матчу не в самом оптимальном составе. Клуб исключил из заявки травмированного Тайрона Брюэра, его должен заменить новичок Элайджа Стюарт, которого подписали в этот понедельник. До перехода в Казань баскетболист играл за израильский клуб «Бней Герцлия».Также продолжает восстанавливаться Пэрис Ли. У хозяев не сможет сыграть только Георгий Жбанов из-за травмы бедра.

Это будет уже шестая встреча команд в текущем сезоне. История противостояний показывает преимущество казанского клуба. В первых трех матчах УНИКС одержал уверенные победы, однако в последующих играх «Зенит» сумел взять реванш, одержав две победы в Казани. В регулярном чемпионате петербуржцы выиграли со счетом 82:75, а в заключительном туре группового этапа WBC подтвердили успех результатом 85:77.



Наталья Жирнова