Робот-гуманоид в Китае пробежал полумарафон и побил мировой рекорд человека

Он преодолел дистанцию в 21 км за 50 минут 26 секунд

Фото: Динар Фатыхов

В юго-восточной части Пекина 19 апреля прошел уникальный полумарафон, в котором, наряду с людьми, участвовали человекоподобные роботы. В соревнованиях приняли участие около 12 тысяч человек и порядка 300 роботов, сообщает ТАСС.

Абсолютным победителем среди роботов стал «Шаньдянь» от команды «Цитянь Дашэн», который преодолел дистанцию в 21 км за 50 минут 26 секунд. Этот результат более чем в три раза превзошел прошлогодний рекорд и оказался быстрее мирового человеческого рекорда в полумарафоне.

Среди людей лучшими стали китайские спортсмены: Чжао Хайцзе с результатом 1 час 7 минут 47 секунд у мужчин и Ван Цяося с результатом 1 час 18 минут 6 секунд у женщин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В соревнованиях участвовали роботы различных весовых категорий, от 75 см до 1,8 м в высоту. Около 40% машин работали в автономном режиме, остальные — на дистанционном управлении. Роботы двигались по специальной дорожке параллельно с людьми.

Ранее в Китае запустили сервис выступлений роботов-артистов. Полуторачасовая программа с участием человекоподобных машин обойдется заказчику в 999 юаней (около $145).

Наталья Жирнова