УНИКС вырвал победу у «Енисея» и выиграл матч со счетом 86:92

Казанцы отстали в первой четверти, после чего нагнали красноярцев и шли вровень с соперником

УНИКС вырвал победу у красноярского «Енисея» в рамках матча регулярного сезона Единой Лиги ВТБ — игра завершилась со счетом 92:86 (12:25, 33:20, 22:19, 25:22) в пользу казанцев.

Для УНИКСа первый отрезок игры оказался неудачным — отставание от соперника, который находится на 8-й строчке турнирной таблицы, в конце первой четверти в 13 очков. Позже казанцы нагнали своих соперников, а вторую половину игры провели с ним на равных.

Самыми результативными игроками казанской команды стали Джален Рэйнольдс, у которого 31 очко и 10 подборов, Денис Захаров (18 очков и 6 голевых передач) и Маркус Бингэм — 12 очков и 6 подборов. Рэйнольдс отличился не только результативностью, но и юбилеем — на игре он забил свой тысячный двухочковый мяч.

В команде «Енисей» отличились Мэтт Коулмэн — у него 21 очко и 5 голевых передач, Данило Тасич — 18 очков и 8 подборов, а также Егор Рыжов, у которого 14 очков и 6 подборов.

Следующая игра у УНИКСа пройдет 22 апреля против «Пари НН» в Казани, матч состоится в 19:00 мск.

Наталья Жирнова