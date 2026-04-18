«Рубин» объявил состав на матч с «Акроном» в Казани
«Рубин» определился с составом на матч с «Акроном» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Казани в 17.00 по московскому времени.
В составе с первых минут выйдет защитник Никита Лобов, а также вернулся Дардан Шабанхаджай. Руслан Безруков и Далер Кузяев остались в запасе.
Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Тесленко, Вуячич, Лобов, Арройо — Начо, Ходжа, Грипши, Шабанхаджай, Даку.
«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Акрон» идет 12-м после 24 туров.
Матч в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 17.00 по мск.
