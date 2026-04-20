Двух защитников казанского «Ак Барса» признали лучшими во втором раунде Кубка Гагарина

КХЛ назвала четверку лучших игроков четвертьфинальных серий плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) включила защитников «Ак Барса» Никиту Лямкина и Степана Терехова в список лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина. В четвертьфинальной серии казанская команда одолела в четырех матчах минское «Динамо» (4:0).

Никита Лямкин признан лигой лучшим защитником второго раунда, в его активе две заброшенные шайбы и пять набранных очков. Степан Терехов из «Ак Барса» получил звание лучшего новичка четвертьфиналов, отметившись 2 (1+1) баллами в серии с минским «Динамо».

Среди вратарей отмечена игра Даниила Исаева из ярославского «Локомотива» (98,2% — отражение бросков, 0,5 — коэффициент надежности, 3 «сухих» матча). У нападающих лучшим признан форвард омского «Авангарда» Константин Окулов с четырьмя голами и семью набранными очками.

Из «Металлурга» в список никто не включен. Во втором раунде магнитогорцы одолели нижегородское «Торпедо» в пяти матчах.

В полуфинальных сериях Кубка Гагарина сыграют «Металлург» — «Ак Барс» и «Локомотив» — «Авангард». Победители пар встретятся в финале, проигравшие автоматически получат бронзовые медали.

Зульфат Шафигуллин