В минском «Динамо» выступили с заявлением о возможной отставке Квартальнова

Белорусский клуб может уволить главного тренера в день матча с «Ак Барсом»

В минском «Динамо» выступили с заявлением по ситуации с возможной отставкой главного тренера Дмитрия Квартальнова. Во вторник появились слухи о расставании со специалистом.

— Мы в клубе пока не готовы делать такое заявление, что Квартальнов уволен. Да, такая вероятность есть, что Квартальнов будет работать. Вообще, давайте дождемся среды. Мы сейчас ничего не заявляем, — сказал генеральный менеджер минского «Динамо» Олег Антоненко «Матч ТВ».

Сам Квартальнов накануне заявил, что точно выйдет на четвертый матч серии с «Ак Барсом» в качестве тренера минчан.

Скандал с возможным увольнением рулевого разразился из-за его слов на пресс-конференции после понедельничного поединка в Казани. Квартальнов заявил, что ему стыдно за бесхарактерную игру команды, после чего легионеры «Динамо» пожаловались на это руководству.

Четвертый матч серии с «Ак Барсом» состоится в среду, 15 апреля, в 19.30 по московскому времени в Казани.

