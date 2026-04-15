Защитник «Рубина» Рожков выразил готовность уехать в европейскую лигу

Футболист не исключает для себя возможности перейти в среднюю по уровню команду из Европы

Защитник «Рубина» Илья Рожков заявил о готовности перейти в одну из европейских лиг. Футболист не исключает своего перехода в среднюю по уровню команду из Европы.

— Конечно, готов всем рискнуть и поехать в не самые большие клубы из топ-5 лиг. А там можно показать себя, — сказал Рожков в интервью «Чемпионату».

Рожков является воспитанником казанского «Рубина». В нынешнем сезоне защитник провел в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) за казанцев 23 матча, в которых отдал два голевых ассиста. Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2028 года.

Зульфат Шафигуллин