Экс-директор академии «Рубина» Малюков вошел в руководство донецкого «Шахтера»

В футбольном клубе он будет курировать как спортивные результаты, так и работу с партнерами

Экс-директор академии «Рубина» Марсель Малюков назначен заместителем генерального директора донецкого ФК «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Там отмечают, что многолетний опыт Малюкова в спортивном менеджменте и знание российского футбольного рынка позволят ему эффективно решать задачи по развитию всех направлений деятельности команды.

В «Рубине» Малюков отвечал за создание и структурирование женской команды, а также возглавлял академию клуба. В «Шахтере» он будет курировать как спортивные результаты, так и работу с партнерами.

Напомним, что Малюков ушел с поста директора академии «Рубина» в 2021 году. Малюков работал в академии 7 лет, должность директора он получил в июне 2019 года.

Наталья Жирнова