Экс-директор академии «Рубина» Малюков вошел в руководство донецкого «Шахтера»
В футбольном клубе он будет курировать как спортивные результаты, так и работу с партнерами
Экс-директор академии «Рубина» Марсель Малюков назначен заместителем генерального директора донецкого ФК «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Там отмечают, что многолетний опыт Малюкова в спортивном менеджменте и знание российского футбольного рынка позволят ему эффективно решать задачи по развитию всех направлений деятельности команды.
В «Рубине» Малюков отвечал за создание и структурирование женской команды, а также возглавлял академию клуба. В «Шахтере» он будет курировать как спортивные результаты, так и работу с партнерами.
Напомним, что Малюков ушел с поста директора академии «Рубина» в 2021 году. Малюков работал в академии 7 лет, должность директора он получил в июне 2019 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».