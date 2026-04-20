После спорного удаления в матче «Зенита» и «Краснодара» Карасев рассудит игру «Рубина»

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 26‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и казанским «Зенитом». Матч пройдет в Москве 22 апреля и начнется в 19:45 мск. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.



Помогать Карасеву на матче «Динамо» — «Рубин» будут ассистенты судьи Алексей Лунев и Алексей Ермилов. Резервным рефери назначен Никита Новиков, а инспектором матча выступит Олег Соколов. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Кирилл Левников и Сергей Чебан.

Напомним, что 12 апреля, в матче 24‑го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром», Карасев принял решение удалить с поля игрока «Зенита» Педро на 75‑й минуте после видеопросмотра. По обращению ФК «Зенит» и контрольно‑дисциплинарного комитета ситуация была пересмотрена. Комиссия вынесла решение о том, что удаление было ошибочным.

В других матчах 25‑го тура главными судьями выступят: Алексей Сухой («Локомотив» — «Зенит»), Владимир Москалев («Сочи» — «Крылья Советов»), Иван Абросимов (ЦСКА — «Ростов»), Антон Фролов («Оренбург» — «Пари Нижний Новгород»), Сергей Иванов («Акрон» — махачкалинское «Динамо»), Артем Чистяков («Спартак» — «Краснодар») и Евгений Кукуляк («Ахмат» — «Балтика»).

Рената Валеева