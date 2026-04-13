Матч Россия — Украина по водному поло был отменен — украинцы отказались играть с россиянами

Игра должна была состояться 13 апреля в 16:00 по московскому времени

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Матч Кубка мира по водному поло между сборными России и Украины не состоится, так как украинская команда отказалась выходить на игру. Об этом передают РИА «Новости».

Встреча за 7-е место во втором дивизионе должна была пройти на Мальте в понедельник и стартовать в 16:00 по московскому времени. О решении украинской стороны сообщается в социальных сетях Федерации водного поло Украины. Причины отказа от матча не уточняются.

При этом ранее российские спортсмены прибыли на место игры.

— Мы прибыли на арену, ждем наших соперников — сборную Украины. Не знаем, приедут они или нет, но мы все равно готовы к игре. Готовы показать настоящее водное поло, чистый спорт. Мы готовы показать максимальный результат, — сказал РИА «Новости» российский ватерполист Андрей Балакирев.

предоставлено СК «Синтез»

Об отказе украинцев от игры стало известно еще утром.

— Скажу так: скорее всего, этого матча не будет. Мы должны дождаться ответа от международной федерации. Предварительно они говорили, что матча не будет. Когда это официально подтвердят, тогда смогу со 100-процентной уверенностью сказать, что матча не будет, — приводят слова Дядюры украинские СМИ.

Наталья Жирнова