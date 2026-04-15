Источник: легионеры минского «Динамо» пожаловались руководству на Квартальнова
Иностранным хоккеистам не понравилось, что главный тренер команды назвал их игру бесхарактерной после поражения 0:4 от «Ак Барса»
Иностранные хоккеисты минского «Динамо» пожаловались руководству на главного тренера Дмитрия Квартальнова. Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.
Легионерам не понравилось, что Квартальнов назвал игроков «Динамо» бесхарактерными после поражения со счетом 0:4 от «Ак Барса» в Казани.
— Большой конфликт возник сегодня на собрании. Легионеры обиделись, что их называют бесхарактерными, хотя тренер показывал видео с примерами. Легионеры пошли жаловаться руководству. Продолжение следует, — написал Шевченко.
Минское «Динамо» проигрывает «Ак Барсу» в серии до четырех побед со счетом 0:3. Минчане досрочно завершат выступление в сезоне в случае четвертого поражения от казанцев. Следующий матч с «Ак Барсом» состоится 15 апреля в Казани в 19.30 по мск.
После третьей игры с «барсами» Квартальнов заявил, что ему стыдно за действия своей команды.
