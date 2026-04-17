«Металлург» станет соперником «Ак Барса» в полуфинале Кубка Гагарина
Серия начнется 25 апреля в Магнитогорске после победы «Металлурга» над «Торпедо» в пяти матчах серии
«Металлург» (Магнитогорск) победил «Торпедо» в пятом матче четверти финала Кубка Гагарина со счетом 4:3 в овертайме и завершил серию 4–1, обеспечив выход в полуфинал турнира.
В полуфинале команда под руководством Андрея Разина встретится с казанским «Ак Барсом». Серия стартует 25 апреля, первые два матча пройдут в Магнитогорске.
«Металлург» выиграл домашний пятый матч четверти финала против «Торпедо», оформив итоговую победу в серии со счетом 4–1.
Первые две игры пройдут в Магнитогорске, затем команды дважды сыграют в Казани. «Металлург» будет иметь преимущество домашней площадки как победитель Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.
В четвертьфинале «Ак Барс» в четырех матчах серии оказался сильнее минского «Динамо» (4-0).
