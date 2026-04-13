World Aquatics допустила российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном

Президент федерации выразил уверенность, что бассейны и открытые водоемы должны оставаться местом мирных соревнований для атлетов всех стран

Бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) приняло решение допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях под национальным флагом и с гимном.

В официальном заявлении организации отмечается, что взрослые спортсмены из России и Беларуси смогут выступать наравне с представителями других стран, используя свою форму, флаги и гимны. В World Aquatics подчеркнули, что за последние три года совместно с Подразделением по этике и честности в водных видах спорта (AQIU) удалось создать условия, при которых спортивные арены остаются вне политики и конфликтов.

Президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам выразил уверенность, что бассейны и открытые водоемы должны оставаться местом мирных соревнований для атлетов всех стран.

Ранее федерация водного поло Украины сообщила, что украинская команда отказалась играть против российской сборной. Игра за 7-е место второго дивизиона должна была пройти на Мальте в понедельник.

Наталья Жирнова