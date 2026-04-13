УНИКС подписал американского второго номера Элайджу Стюарта

До перехода в Казань баскетболист играл за израильский клуб «Бней Герцлия»

Казанский УНИКС подписал контракт с американским баскетболистом Элайджей Стюартом. Соглашение с 30-летним спортсменом заключено до конца текущего сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Стюарт, выступающий на позиции атакующего защитника и легкого форварда, имеет хорошие физические данные: его рост составляет 196 см при весе 88 кг. До перехода в УНИКС баскетболист защищал цвета израильского клуба «Бней Герцлия».

В текущем сезоне Лиги чемпионов Стюарт демонстрировал высокую результативность, набирая в среднем 19,4 очка за матч. Его статистика также включает 3,6 передачи, 3,2 подбора, 1,6 перехвата и 1,4 блок-шота за 33,2 минуты на площадке. В чемпионате Израиля его показатели были еще выше — 20,2 очка за игру.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Известно, что за плечами баскетболиста — успешная карьера в европейских чемпионатах. Он становился лучшим снайпером чемпионата Израиля, выигрывал титул чемпиона Румынии и входил во вторую символическую пятерку Лиги чемпионов. Стюарт также имеет опыт выступлений в Италии, Польше, Финляндии и G-лиге НБА, где играл за фарм-клубы «Индианы Пэйсерс» и «Милуоки Бакс».

В университете Южной Каролины спортсмен установил рекорд по количеству реализованных трехочковых бросков за всю историю учебного заведения (245).

Ранее УНИКС отозвал из заявки форварда Тайрона Брюэра из-за травмы.

Наталья Жирнова