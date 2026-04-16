Шабанхаджай: «Рубину» надо доказывать, что не зря находится наверху таблицы»
Хавбек казанской команды поделился ожиданиями от матча с «Акроном»
Хавбек «Рубина» Дардан Шабанхаджай поделился ожиданиями от матча с «Акроном» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится 18 апреля в Казани в 17:00 по московскому времени.
— Я рад, что выздоровел, чувствую себя прекрасно. Готов помочь своей команде на поле. Надеюсь, что это удастся сделать в ближайшее время. Что ждать в матче с «Акроном»? Нам нужно демонстрировать собственное превосходство, доминировать, показывать свои сильные качества. Надо доказывать, что не зря находимся наверху турнирной таблицы, — цитирует слова Шабанхаджая корреспондент «Реального времени».
«Рубин» после 24 сыгранных туров занимает 8-е место в турнирной таблице с 34 очками. «Акрон» идет 12-м в РПЛ с 22 набранными баллами.
