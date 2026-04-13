Украина проиграла со счетом 0:5 на Кубке мира по водному поло из-за бойкота российской сборной
Как сообщил представитель Федерации водного поло Украины Александр Дедюра, решение не выходить на игру против российских спортсменов было принципиальной позицией
Сборная Украины по водному поло получила техническое поражение в матче за седьмое место на этапе Кубка мира из-за отказа играть с командой России. Встреча должна была пройти 13 апреля на Мальте, однако украинская сторона заранее объявила о бойкоте.
В результате, согласно регламенту, за неявку команде было засчитано поражение со счетом 0:5.
Как сообщил представитель Федерации водного поло Украины Александр Дедюра, решение не выходить на игру против российских спортсменов было принципиальной позицией. При этом украинская сторона ведет переговоры с международной федерацией, чтобы избежать возможных санкций и дисквалификации с будущих турниров, включая юношеские соревнования.
Российские ватерполисты вернулись на международную арену в 2026 году после длительного перерыва, но пока не могут выступать под национальным флагом. При этом в тот же день, 13 апреля, World Aquatics допустила российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Теперь Россия получила возможность претендовать на проведение чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта.
