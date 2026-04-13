Украина проиграла со счетом 0:5 на Кубке мира по водному поло из-за бойкота российской сборной

Сборная Украины по водному поло получила техническое поражение в матче за седьмое место на этапе Кубка мира из-за отказа играть с командой России. Встреча должна была пройти 13 апреля на Мальте, однако украинская сторона заранее объявила о бойкоте.

В результате, согласно регламенту, за неявку команде было засчитано поражение со счетом 0:5.

Как сообщил представитель Федерации водного поло Украины Александр Дедюра, решение не выходить на игру против российских спортсменов было принципиальной позицией. При этом украинская сторона ведет переговоры с международной федерацией, чтобы избежать возможных санкций и дисквалификации с будущих турниров, включая юношеские соревнования.

Российские ватерполисты вернулись на международную арену в 2026 году после длительного перерыва, но пока не могут выступать под национальным флагом. При этом в тот же день, 13 апреля, World Aquatics допустила российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном. Теперь Россия получила возможность претендовать на проведение чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта.

Наталья Жирнова