УНИКС исключил из заявки форварда Тайрона Брюэра из-за травмы

4 апреля в матче против «Уралмаша» баскетболист получил травму надплечья, из-за которой выбыл на длительный срок

Баскетбольный клуб УНИКС исключил из заявки форварда Тая Брюэра. 26-летний американский баскетболист присоединился к команде в январе 2026 года.

За время выступления в составе УНИКСа Брюэр провел 17 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Его средняя статистика составила 11,4 очка, 2,6 подбора, 1,1 перехвата и 1 передачу за 23 минуты на площадке. В четырех играх WINLINE Basket Cup форвард демонстрировал более высокие показатели: 11,8 очка, 4,3 подбора, 2,3 перехвата и 1,8 передачи за 27 минут игрового времени.

В феврале Брюэр стал победителем конкурса по броскам сверху в рамках «Матча всех звезд». Однако 4 апреля в матче против «Уралмаша» баскетболист получил травму надплечья, из-за которой выбыл на длительный срок. Форвард не сыграет в предстоящем матче казанцев против «Зенита» 15 апреля.

Так, баскетболист уже пропустил игру против «Автодора» в рамках Единой лиги ВТБ и матчи Winline Basket Cup, в финале которого казанцы уступили ЦСКА. Несмотря на отзаявку, форвард останется в Казани и продолжит лечение под наблюдением медицинского штаба клуба.



Наталья Жирнова