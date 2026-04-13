Глава ФВВСР: Россия готова подавать заявки на проведение ЧМ и ЧЕ по водным видам спорта

Ранее глава Минспорта РТ Владимир Леонов заявил, что Казань оставляет за собой право на чемпионат Европы 2028 года по водным видам

Россия получила возможность претендовать на проведение чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о полном допуске российских спортсменов. Об этом сообщил глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, передают РИА «Новости».



Мазепин отметил, что федерация получила предварительное предложение от World Aquatics рассмотреть возможность проведения крупных турниров. Однако, по его словам, в России пока недостаточно объектов, соответствующих требованиям для организации чемпионатов мира. Тем не менее федерация готова подавать заявки и работать над развитием необходимой инфраструктуры.

В понедельник World Aquatics объявила о снятии всех ограничений для взрослых спортсменов с российским и белорусским спортивным гражданством. Теперь российские атлеты смогут выступать на международных соревнованиях под своим флагом и с гимном.

