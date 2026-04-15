«Ак Барс» проведет четвертый матч серии с минским «Динамо» в Казани

Для выхода в полуфинал Кубка Гагарина казанской команде осталось одержать всего одну победу

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с минским «Динамо» пятый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команде Анвара Гатиятулина осталось одержать всего одну победу для выхода в полуфинал Кубка Гагарина.

После трех матчей «Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:0. Казанцы дважды победили в Минске — 2:1, 5:4 ОТ, а также обыграли минчан дома — 4:0. В последней игре вратарь «барсов» Максим Арефьев провел «сухой» матч.

Четвертый поединок серии пройдет в Казани в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета».

Напомним, в первом раунде плей-офф «Ак Барс» в пяти матчах серии обыграл челябинский «Трактор» (4:1). Минское «Динамо» одолело на старте нынешнего Кубка Гагарина московское «Динамо» (4:0). В регулярном чемпионате «Ак Барс» проиграл оба очных поединка с минчанами.

Накануне в прессе появились слухи об отставке главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова. Сам специалист опроверг эту информацию.

