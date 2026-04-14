МОК прокомментировал возвращение символики российским спортсменам
Международные федерации сами определяют условия участия в турнирах
Международные федерации самостоятельно принимают решения о возвращении российским спортсменам национальных символов. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета, пишет ТАСС.
В организации отметили, что именно международные федерации отвечают за проведение соревнований вне Олимпийских игр и принимают соответствующие решения.
Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном.
