МОК прокомментировал возвращение символики российским спортсменам

16:20, 14.04.2026

Международные федерации сами определяют условия участия в турнирах

Международные федерации самостоятельно принимают решения о возвращении российским спортсменам национальных символов. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета, пишет ТАСС.

В организации отметили, что именно международные федерации отвечают за проведение соревнований вне Олимпийских игр и принимают соответствующие решения.

Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном.

Ариана Ранцева

