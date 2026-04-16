«Зенит-Казань» обыграл «Локомотив» и вышел в финал чемпионата России

Казанцы победили в пятом матче серии со счетом 3:1

Волейболисты «Зенит-Казань» в пятом матче полуфинальной серии чемпионата России на своей площадке обыграли «Локомотив» со счетом 3:1 и вышли в финал турнира.

В первой партии самым результативным игроком стал доигровщик гостей Омар Курбанов, набравший девять очков при 89% реализации атак. При этом казанская команда выиграла блок со счетом 5:0 и не допустила потерь в нападении. У хозяев выделялся Дмитрий Волков (5 очков).

Во втором сете «Зенит» вел 12:8, однако упустил преимущество и уступил партию — 22:25. В составе «Локомотива» решающую роль в концовке сыграл Сэм Деру.

Третий сет остался за казанцами. Дражен Лубурич реализовал пять из семи атак (71%) и сделал эйс в концовке, а победное очко принес Михаил Лабинский.

В четвертой партии «Зенит-Казань» сумел создать отрыв на подачах Лубурича — с 9:9 до 14:9. Несмотря на то что гости сравняли счет (23:23), казанцы довели матч до победы.

В финале «Зенит-Казань» встретится с «Динамо Москва», серия начнется 21 апреля. Новосибирский «Локомотив» сыграет за бронзовые медали с петербургским «Зенитом», их серия стартует 20 апреля.

Казанская команда вышла в финал чемпионата России в четвертый раз подряд.



Ариана Ранцева