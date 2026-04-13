«Ак Барс» объявил состав на третий матч серии с минским «Динамо» в Казани

Тренерский штаб казанцев заявил основным вратарем Максима Арефьева

«Ак Барс» объявил состав на третий матч четвертьфинальной серии с минским «Динамо» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча пройдет в Казани в 19.30 по московскому времени.

Тренерский штаб «Ак Барса» заявил на игру основным вратарем Максима Арефьева, его сменщиком станет Тимур Билялов. В остальном у казанской команды нет изменений в составе по сравнению со второй игрой в Минске.

После двух выездных матчей «Ак Барс» ведет в серии до четырех побед со счетом 2:0. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина на этом же этапе плей-офф казанцы вылетели от московского «Динамо», проиграв четыре игры подряд, ведя в серии 2:0.

В прямом эфире матч из Казани покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19.30 по мск.

