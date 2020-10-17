«Инстаграм» глав районов Татарстана: веревочный парк как повод для гордости, золотая осень и открытие ФАПа

Неделя глазами глав районов Татарстана

Минувшая неделя прошла под флагом сельского хозяйства. Праздновался день работника агропрома, и редкий руководитель района прошел мимо, не поздравив тружеников. Оригинальностью эти поздравления, правда, в большинстве случаев не отличались. Кроме праздника, глав районов интересовала уходящая «золотая осень» и (традиционно) вопросы инфраструктуры, которые получают наибольший отклик от подписчиков как самые болезненные.

Дань сельскому хозяйству

Значимая часть постов глав районов Татарстана на этой неделе посвящена Дню работника сельского хозяйства. В большинстве случаев публикации рассказывают о конкретных людях, в чем-либо отличившихся, и ассоциируются с классическими советскими новостными сюжетами. Например, у главы Нижнекамского района Айдара Метшина можно увидеть ролик, рассказывающий о лучшем комбайнере сезона в районе, который «намолотил 38,4 тысячи центнеров зерновых культур». Видео посмотрели около 2,8 тысячи раз.

Сельскохозяйственные новости с легким налетом ностальгии по СССР можно найти и в инстаграм-аккаунте главы Кукморского района Сергея Димитриева. В своем посте, который понравился полутысяче пользователей, он рассказал о том, что делегация района приняла участие в мероприятии, связанном с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое прошло в Kazan Expo. Димитриев сообщил, что на мероприятии доярка СХПК имени Вахитова была награждена медалью «100 лет образования ТАССР». Подробностей мероприятия Димитриев не раскрыл — что именно там происходило, из поста узнать нельзя.



Если вам интересно узнать, как развлекали аграриев в Kazan Expo, стоит обратиться к инстаграм-аккаунту главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. Фактической информации немного и у него, зато можно послушать задорные песни и посмотреть красочные выступления, которые, видимо, сильно впечатлили Фаттахова — так, что он решил выложить видео с мероприятия. Пост, кстати, лайкнули около 240 человек.



Золотая осень впечатляет глав



Марат Гафаров, глава Дрожжановского района, решил порадовать подписчиков осенними видами родных мест. Судя по всему, видео снято с квадрокоптера, но какое конкретно место можно на нем наблюдать, непонятно. Пояснений в посте нет, лишь пожелание «доброго осеннего дня». Видео просмотрели около 1600 человек — присоединяйтесь, ведь золотая осень уходит.

Красивую природу можно увидеть и на инстаграм-страничке главы Кайбицкого района Альберта Рахматуллина. На фотографии запечатлена река в обрамлении осенних деревьев. Как и в предыдущем случае, снимок снабжен пожеланием доброго утра. Особой популярности пейзаж, правда, не получил — лайки поставили лишь 150 человек.



Похожая тематика и у поста главы Балтасинского района Рамиля Нутфуллина. Он показывает, как в районе завершился сезон скачек. На фотографиях можно увидеть лошадей, скачущих по полю, а также наездников-победителей рядом с главой района. Особого признания пост тоже не снискал — у него около 100 отметок «нравится».



Веревочный парк как общественное пространство и ФАП без асфальта



Рустем Нуриев из Елабужского района продолжает рассказывать об инфраструктуре и благоустройстве. На неделе он, например, сообщил, что Георгиевский парк, расположенный в 4-м микрорайоне, вошел в республиканскую программу — работы в нем начнутся в следующем году. Жители в основном радуются такой перспективе, но отдельные граждане заранее просят не приглашать архитекторов, которые работали над проектом площади Ленина. Видимо, результаты благоустройства в Елабуге нравятся не всем.

Новости о благоустройстве есть и у главы Буинского района Раниса Камартдинова. Он сообщает, что в Буинске появилось новое общественное пространство для активного отдыха и занятий спортом — Sky Park. Пост понравился почти семистам пользователей. В комментариях в том числе благодарят главу за активность и любовь к своему городу, а также за организацию такой трассы. Правда, интересно было бы уточнить, является ли устройство такого парка инициативой властей района. В большинстве других городов подобные объекты частные, да и «общественными пространствами» обычно называют муниципальные парки, скверы и площади, а не объекты с платным входом (от 50 до 100 рублей).



А вот глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин показал в своем аккаунте фотографии с открытия фельдшерско-акушерского пункта в селе Яссы-Тугай. Из подписи следует, что объект построен «в соответствии с современными условиями». На фотографиях можно увидеть ярко-оранжевое здание и женщин, которые поют песни, стоя на длинном блеклом ковре. Ковер, судя по всему, положен на грунт или гравий — подъезда с твердым покрытием к новому объекту «современные условия», видимо, не предполагают.

