ООО Юлбасма
Промышленность, Производства
Общая информация
Издательство «Юлбасма» — казанское частное издательство. Основано в 2012 году.
Издательство книги региональных авторов, художников и дизайнеров: для детей — под коммерческим обозначением Yulbasma, для взрослых — под коммерческим обозначением Tamga. Организация индивидуальные заказы на издание книг.
Руководитель — Хасанова Гузель Наилевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул Габдуллы Тукая, 75Г
- Телефон: (917) 893 4299
- Email: info@yulbasma.com
- Сайт: http://www.yulbasma.ru/
Дата последнего обновления: 13.10.2020