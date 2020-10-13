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ООО Юлбасма

Промышленность, Производства

Общая информация

Издательство «Юлбасма» — казанское частное издательство. Основано в 2012 году.

Издательство книги региональных авторов, художников и дизайнеров: для детей — под коммерческим обозначением Yulbasma, для взрослых — под коммерческим обозначением Tamga. Организация индивидуальные заказы на издание книг.

Руководитель — Хасанова Гузель Наилевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул Габдуллы Тукая, 75Г
  • Телефон: (917) 893 4299
  • Email: info@yulbasma.com
  • Сайт: http://www.yulbasma.ru/

Дата последнего обновления: 13.10.2020

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