Игорь Кравчук: «Торонто» обязательно сделает ставку на Родиона Амирова»
Двукратный олимпийский чемпион — об итогах драфта новичков в НХЛ для уфимских воспитанников
Почему так важен номер выбора на драфте, что значит для Башкортостана присутствие сразу трех воспитанников местного хоккея в первом раунде и на что способен общий «первый номер» Алексис Лафреньер — об этом хоккейный эксперт, двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук рассказал в интервью Russia-Hockey.ru.
Драфт НХЛ — очень тонкая процедура, многое — за кадром
— Чем вам запомнится драфт НХЛ-2020?
— Как ни странно это прозвучит, но прошедшая неделя в НХЛ стала лучшей в истории родного для меня Башкортостана. Сначала представитель этой республики России — голкипер «Тампы» Андрей Василевский — впервые выиграл Кубок Стэнли, а затем три воспитанника башкирского хоккея — форварды Родион Амиров и Александр Пашин, защитник Шакир Мухамадуллин — были выбраны на драфте НХЛ. Для хоккейного Башкортостана это рекорд и показатель популярности хоккея в республике.
— Для Амирова и Мухамадуллина важно, что их выбрали в первом раунде?
— Драфт в НХЛ — очень тонкая процедура, к которой тщательно готовятся и в которой многое за кадром. Важен не только раунд, но даже порядковый номер выбора каждого юниора.
Хороший пример — история из начала 90-х годов в «Оттаве», когда под общими первым и вторым номерами были названы Александр Дэгл и Алексей Яшин. И вот даже это минимальное преимущество на старте карьеры в НХЛ помогало именно Дэглу, на которого «Сенаторами» поначалу делалась основная ставка.
Получив от клуба определенный номер драфта, игрок автоматически приобретает тот или иной статус. И при прочих равных условиях в клубе НХЛ всегда будут подтягивать именно высшие выборы на драфте
— Почему номер выбора так важен?
— Этот выбор — итог кропотливой работы большого количества клубных специалистов, скаутских бюро данного клуба в Европе и Северной Америке. Каждый в этой вертикали фактически головой отвечает за то, что юниор «икс» сильнее юниора «игрека» и принесет данному клубу больше пользы. Также надо учитывать ситуацию в клубе в конкретный момент — у кого-то намечаются вакансии, например, для правого крайнего форварда с левым хватом, у других проблемы с левым крайним с правым хватом и так далее. Все это внутренняя работа клуба, которая болельщикам не всегда понятна.
Получив от клуба определенный номер драфта, игрок автоматически приобретает тот или иной статус. И при прочих равных условиях в клубе НХЛ всегда будут подтягивать именно высшие выборы на драфте. Тем самым подтверждается эффективность работы всей вертикали, проявляется своеобразная внутриклубная солидарность.
Именно поэтому тому же Дэглу поначалу в «Оттаве» было чуть легче, чем Яшину. Хотя там же чуть позже был и обратный пример — с Петром Счастливым и Марианом Хоссой. В любом случае, скажем, на Амирова «Торонто» обязательно сделает ставку, так что его высокий номер — исключительно на пользу.
Также надо учитывать ситуацию в клубе в конкретный момент — у кого-то намечаются вакансии, например, для правого крайнего форварда с левым хватом, у других проблемы с левым крайним с правым хватом и так далее
Узнал о выборе на драфте от Малахова и Константинова
— На своем примере вы это почувствовали?
— Я — представитель совсем другого, еще советского времени, для нас драфт был каким-то инопланетным явлением, о котором мы узнавали через недели, а то и месяцы. Да и выбирали советских хоккеистов в основном в поздних раундах — ведь шансы их увидеть в НХЛ были если не нулевыми, то минимальными.
Помню, что меня выбрали в НХЛ только в 25-летнем возрасте — «Чикаго» в четвертом раунде под общим 71-м номером. Узнал об этом от своих партнеров по обороне ЦСКА — Владимира Константинова и Владимира Малахова. Их взяли клубы других американских городов — Детройта и Нью-Йорка. Было много шуток, что нашим новым местом встречи станет Чикаго.
Как ни удивительно, уже через год играл в финале Кубка Стэнли — против «Питтсбурга». Но взять Кубок Стэнли позже посчастливилось двум Владимирам.
Нужно учитывать, что и Дэгл, и Лафреньер — франкофоны, это дополнительный фактор
На последнем МЧМ Лафреньер не блеснул
— Что скажете о первом номере драфта-2020 форварде Алексисе Лафреньере, которого выбрал «Рейнджерс»?
— Для таких мегаполисов, как Нью-Йорк, очень важно иметь так называемого игрока франшизы. С этой точки зрения выбор «Рейнджерс» не вызывает никаких вопросов.
Если говорить о потенциале Лафреньера, то на последнем молодежном первенстве мира он не блеснул. Для себя отметил двух-трех игроков сборной Канады, которые выглядели ярче и перспективнее. Но нужно помнить, что на этом турнире будущий первый номер драфта играл, едва залечив травму.
— Может повториться история с Дэглом?
— Такие прогнозы — самые тяжелые, факторов — множество. Нужно учитывать, что и Дэгл, и Лафреньер — франкофоны, это дополнительный фактор.
— Почему?
— В провинции Квебек хоккей — это религия и особая культура. У нас по франкоканадскому ТВ с утра до вечера — специализированные хоккейные программы, обсуждаются мельчайшие детали. В итоге лучшие юниоры оказываются под дополнительным давлением, каждый их шаг — на виду, ожидания — огромные.
Тот же Дэгл блестяще стартовал в НХЛ, но потом произошел надлом, возможно, психологический. Пожелаю первому номеру драфта-2020 справиться с этим давлением.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым