Игорь Кравчук: «Торонто» обязательно сделает ставку на Родиона Амирова»

Двукратный олимпийский чемпион — об итогах драфта новичков в НХЛ для уфимских воспитанников

Почему так важен номер выбора на драфте, что значит для Башкортостана присутствие сразу трех воспитанников местного хоккея в первом раунде и на что способен общий «первый номер» Алексис Лафреньер — об этом хоккейный эксперт, двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук рассказал в интервью Russia-Hockey.ru.

Драфт НХЛ — очень тонкая процедура, многое — за кадром



— Чем вам запомнится драфт НХЛ-2020?

— Как ни странно это прозвучит, но прошедшая неделя в НХЛ стала лучшей в истории родного для меня Башкортостана. Сначала представитель этой республики России — голкипер «Тампы» Андрей Василевский — впервые выиграл Кубок Стэнли, а затем три воспитанника башкирского хоккея — форварды Родион Амиров и Александр Пашин, защитник Шакир Мухамадуллин — были выбраны на драфте НХЛ. Для хоккейного Башкортостана это рекорд и показатель популярности хоккея в республике.

— Для Амирова и Мухамадуллина важно, что их выбрали в первом раунде?

— Драфт в НХЛ — очень тонкая процедура, к которой тщательно готовятся и в которой многое за кадром. Важен не только раунд, но даже порядковый номер выбора каждого юниора.

Хороший пример — история из начала 90-х годов в «Оттаве», когда под общими первым и вторым номерами были названы Александр Дэгл и Алексей Яшин. И вот даже это минимальное преимущество на старте карьеры в НХЛ помогало именно Дэглу, на которого «Сенаторами» поначалу делалась основная ставка.

Защитник Шакир Мухамадуллин. Фото: vk.com/tolpar_ufa

Получив от клуба определенный номер драфта, игрок автоматически приобретает тот или иной статус. И при прочих равных условиях в клубе НХЛ всегда будут подтягивать именно высшие выборы на драфте

— Почему номер выбора так важен?

— Этот выбор — итог кропотливой работы большого количества клубных специалистов, скаутских бюро данного клуба в Европе и Северной Америке. Каждый в этой вертикали фактически головой отвечает за то, что юниор «икс» сильнее юниора «игрека» и принесет данному клубу больше пользы. Также надо учитывать ситуацию в клубе в конкретный момент — у кого-то намечаются вакансии, например, для правого крайнего форварда с левым хватом, у других проблемы с левым крайним с правым хватом и так далее. Все это внутренняя работа клуба, которая болельщикам не всегда понятна.

Получив от клуба определенный номер драфта, игрок автоматически приобретает тот или иной статус. И при прочих равных условиях в клубе НХЛ всегда будут подтягивать именно высшие выборы на драфте. Тем самым подтверждается эффективность работы всей вертикали, проявляется своеобразная внутриклубная солидарность.

Именно поэтому тому же Дэглу поначалу в «Оттаве» было чуть легче, чем Яшину. Хотя там же чуть позже был и обратный пример — с Петром Счастливым и Марианом Хоссой. В любом случае, скажем, на Амирова «Торонто» обязательно сделает ставку, так что его высокий номер — исключительно на пользу.

Форвард Александр Пашин. Фото: vk.com/tolpar_ufa

Также надо учитывать ситуацию в клубе в конкретный момент — у кого-то намечаются вакансии, например, для правого крайнего форварда с левым хватом, у других проблемы с левым крайним с правым хватом и так далее

Узнал о выборе на драфте от Малахова и Константинова

— На своем примере вы это почувствовали?

— Я — представитель совсем другого, еще советского времени, для нас драфт был каким-то инопланетным явлением, о котором мы узнавали через недели, а то и месяцы. Да и выбирали советских хоккеистов в основном в поздних раундах — ведь шансы их увидеть в НХЛ были если не нулевыми, то минимальными.

Помню, что меня выбрали в НХЛ только в 25-летнем возрасте — «Чикаго» в четвертом раунде под общим 71-м номером. Узнал об этом от своих партнеров по обороне ЦСКА — Владимира Константинова и Владимира Малахова. Их взяли клубы других американских городов — Детройта и Нью-Йорка. Было много шуток, что нашим новым местом встречи станет Чикаго.

Как ни удивительно, уже через год играл в финале Кубка Стэнли — против «Питтсбурга». Но взять Кубок Стэнли позже посчастливилось двум Владимирам.

Фото: RoadTrippinHockey / wikipedia.org

Нужно учитывать, что и Дэгл, и Лафреньер — франкофоны, это дополнительный фактор

На последнем МЧМ Лафреньер не блеснул

— Что скажете о первом номере драфта-2020 форварде Алексисе Лафреньере, которого выбрал «Рейнджерс»?

— Для таких мегаполисов, как Нью-Йорк, очень важно иметь так называемого игрока франшизы. С этой точки зрения выбор «Рейнджерс» не вызывает никаких вопросов.

Если говорить о потенциале Лафреньера, то на последнем молодежном первенстве мира он не блеснул. Для себя отметил двух-трех игроков сборной Канады, которые выглядели ярче и перспективнее. Но нужно помнить, что на этом турнире будущий первый номер драфта играл, едва залечив травму.

— Может повториться история с Дэглом?

— Такие прогнозы — самые тяжелые, факторов — множество. Нужно учитывать, что и Дэгл, и Лафреньер — франкофоны, это дополнительный фактор.

— Почему?

— В провинции Квебек хоккей — это религия и особая культура. У нас по франкоканадскому ТВ с утра до вечера — специализированные хоккейные программы, обсуждаются мельчайшие детали. В итоге лучшие юниоры оказываются под дополнительным давлением, каждый их шаг — на виду, ожидания — огромные.

Тот же Дэгл блестяще стартовал в НХЛ, но потом произошел надлом, возможно, психологический. Пожелаю первому номеру драфта-2020 справиться с этим давлением.