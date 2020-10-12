Следком разбирается в деле «заблокированного» поселка под Казанью

История с блокировкой проезда в поселок Татваленка под Казанью получила свое продолжение. На минувшей неделе Следком возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Примечательно, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. «Реальное время» решило вспомнить все хитросплетения этой неоднозначной истории, чтобы разобраться в том, кто может быть виновен в транспортной блокаде жителей поселка.

Замороженный проект

Заблокированная дорога, которой ранее пользовались жители поселка Татваленка, появилась в 2011 году, когда прежний застройщик коттеджного поселка Ясная Поляна начал обустраивать ее для выезда новоселов на автотрассу Казань — Боровое Матюшино.



Этот проезд пересекал два магистральных нефтепровода, по которым под давлением перекачивается нефть. Строители, дойдя до самого сложного участка, работы прекратили — обустройство переезда через трубопроводы потребовало не только крупных вложений, но и оформления документов как на дорогу в целом, так и на сам переезд. Потом строительство «Ясной поляны» замерло, и про необходимость как обустройства переезда, так и самой дороги до трассы застройщик забыл.

На минувшей неделе Следком возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Фото Ирины Плотниковой

В то же время часть уже обустроенной дороги начали активно использовать жители поселка Татваленка, передвигаясь по нему на своих легковушках. К сожалению, три месяца назад этот короткий и удобный проезд был перекрыт из соображений безопасности — его дальнейшая эксплуатация могла привести к аварии на нефтепроводе.

Из соображений безопасности

Нагрузка на дорогу, под которой проходят два магистральных трубопровода, значительно возросла после того, как на территории бывшей Ясной Поляны началось строительство элитного коттеджного поселка «Брайт парк». Вместо легковых машин на проезде появились большегрузы и строительная техника.

Сначала застройщик ООО «Корнер» изрядно испортил подъездные дороги и закрыл для движения привычные маршруты. По словам местных жителей, они вынуждены пробираться к себе домой через КПП стройплощадки — как в резервацию. Также по проселку пустили весь тяжелый транспорт.

Нагрузка на дорогу значительно возросла после того, как на территории бывшей Ясной Поляны началось строительство элитного коттеджного поселка «Брайт парк». Фото mycorner.ru

Досталось и опасному участку подъездной дороги: строительная техника постоянно пересекала переезд с нефтепроводами, продавливая над ними грунт. Стоит отметить, что такая жесткая эксплуатация дороги способна привести к экологической и экономической катастрофе федерального масштаба — из труб может хлынуть нефть под давлением. Безопасное обустройство переезда застройщик так и не довел до конца.

Логическим выходом из этой ситуации стало перекрытие проезда в целях безопасности.

Бюрократический «футбол»

Примечательно, что застройщик и не планировал обустраивать проезд через нефтепроводы в рамках строительства «Брайт Парка» — все потому что эта дорога вовсе в проекте не значится. Как и не были учтены обязательные в данной ситуации подъездные дороги к давно существующей трассе в поселок Татваленка. Так еще местные власти, в свою очередь, выдали разрешение на строительство коттеджного поселка, минуя тот факт, что застраиваемая территория перекрывает проезды к жилому массиву Татваленка.

Стоит пояснить, что поселок Татваленка относится к Приволжскому району Казани, однако дороги к нему ведут по территории Лаишевского района. Эти районные администрации отвечают за планирование и организацию всех коммуникаций, в том числе дорог, но на деле все обстоит совершенно иначе.

Как сообщал ранее «Реальному времени» начальник отдела архитектуры Лаишевского исполкома Алексей Карсалов, подъездов к многострадальному поселку осталось два — с автодороги Песчаные Ковали — Орел и через жилой комплекс «Брайт парк». Он также добавил, что «существовала неофициальная грунтовая дорога протяженностью около 1,5 км, которая при освоении поселка Ясная Поляна была заасфальтирована». На вопрос, кто отвечает за содержание этой дороги, представитель исполкома ответил: «Никто». И никто, как выяснилось, в районе не отвечает за будущие подъездные пути к «Брайт парку».

Ситуация, как может показаться, не является совсем тупиковой. Начать можно с согласования проекта автодороги с уполномоченными органами исполнительной власти и выполнения технических требований по обустройству безопасного проезда через трубопроводы.