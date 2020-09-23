Как жители поселка под Казанью остались без дороги и без помощи властей

Отчаявшись получить помощь от местных властей, которые вместо реальных решений «отморозились» формальными отписками на многочисленные просьбы обеспечить транспортную доступность к поселку Татваленка, его жители записали и распространили видеообращение к Владимиру Путину. Три месяца назад дорогу, проходящую через нефтепроводы, перекрыли, чтобы не допустить экологической и экономической катастрофы федерального масштаба, а оставшиеся пути «ушатали» строители. О том, как строительство элитного поселка в английском стиле обернулось бедой для скромных обитателей поселка Татваленка, почему за эту дорогу теперь не берется ни застройщик, ни местные власти, разбиралось «Реальное время».

«Дорога жизни»

«Дорога жизни», о которой говорят жители Татваленки, появилась в виде асфальтобетонного покрытия несколько лет назад, когда в 2011 году прежний застройщик коттеджного поселка Ясная Поляна начал ее обустраивать для выезда новоселов на автотрассу Казань — Боровое Матюшино. Этот проезд пересекал два магистральных нефтепровода, по которым под давлением перекачивается нефть. Строители, дойдя до самого сложного участка, работы прекратили — обустройство переезда через трубопроводы потребовало не только крупных вложений, но и оформления документов как на дорогу в целом, так и на сам переезд. Потом строительство поселка замерло, и про необходимость как обустройства переезда, так и самой дороги до трассы застройщик забыл.

Но часть уже обустроенной дороги стали использовать жители Татваленки, которые за все время существования поселка более удобного проезда не видели.

Три месяца назад этот короткий и удобный проезд нефтяники перекрыли из соображений безопасности — его дальнейшая эксплуатация могла привести к аварии на нефтепроводе.

Тяжелая техника с утра до ночи пересекала самый опасный участок подъездной дороги — переезд с нефтепроводами, продавливая над ними грунт

Рьяный застройщик и скромные власти

Закрыть дорогу на Татваленку вынудили действия застройщика будущего коттеджного поселка Брайт парк. Его строительство на территории бывшей «Ясной поляны» ведет теперь ООО «Корнер».

Со старта нового строительства начался отсчет транспортных бед для местных жителей. Сначала застройщик «убил» подъездные дороги и закрыл для движения привычные маршруты. Теперь, жители вынуждены пробираться к себе домой через КПП стройплощадки — как в резервацию. Желая сэкономить на топливе и времени работы спецтехники, подрядчики стройки пустили по проселку весь тяжелый транспорт. По словам местных жителей, сложно представить, сколько техники задействовал подрядчик для строительства — вереница большегрузов бесконечно тянется к поселку, разбивая дороги и поднимая пыль. От былого спокойствия сельчан не осталось и следа.

Тяжелая техника с утра до ночи пересекала самый опасный участок подъездной дороги — переезд с нефтепроводами, продавливая над ними грунт. Делать это категорически нельзя! По словам заместителя главного инженера АО «Транснефть-Прикамье» Эдуарда Ишалина, из труб могла хлынуть нефть под давлением.

Оказывается, в свое время «Корнер», уже пытался построить переезд в соответствии со спецтехусловиями, но после подсчетов затрат решил, что овчинка не стоит выделки и объявил — это дорога ему вовсе не нужна.

«Ненужная» дорога стоит дорого»

Судя по карте проезда на официальном сайте застройщика, ЖК «Брайт парк» имеет несколько въездов, и самый короткий путь — это дорога, ведущая от Матюшинского тракта, та самая, по которой много лет ездили жители поселка Татваленка.

Сейчас ООО «Корнер» продолжает строительство коттеджного поселка, при этом застройщик ответственность за то, что поток тяжелой техники на стройку разбил дороги и привел к закрытию проезда от поселка Татваленка до трассы, признавать не желает.

— Поскольку ООО «Корнер» этой дорогой не пользуется, то и строить ее не планирует. На территорию «Комьюнити Bright Park» имеется заезд с другой стороны, а жителям поселка Татваленка, которым как-то надо добираться до домой, ООО «Корнер» предоставило возможность пользоваться проездом через свою территорию, — сообщил «Реальному времени» генеральный директор компании, работающей под брендом My CORNER BY UNISTROY Антон Корнилов.

Рассуждая о ненужности короткой дороги от трассы к ЖК «Брайт парк», застройщик явно лукавит. Любой местный подтвердит, что строители то и дело перебрасывают свою технику и материалы. А сама компания-застройщик уже наобещала будущим счастливым обладателям коттеджей близкий и удобный путь до дома. Более того, при планируемом количестве небедного, а значит, передвигающегося на личных автомобилях населения объездная дорога к коттеджам и «таунам» через Габишево просто встанет.

На деле получается, что строительство короткой, а самое главное, безопасной дороги через нефтепровод необходимо, в ней заинтересованы не только жители поселка, но и сам застройщик с будущими жителями «Брайт парка».

Прежде чем достроить дорогу, хозяевам комплекса нужно будет получить разрешение на ее строительство у администрации района, после этого построить проезд согласно техусловиям и защитить нефтепроводы от нагрузок, а потом поставить дорогу на кадастровый учет.

Строительство короткой, а самое главное, безопасной дороги через нефтепровод необходимо

Решения ждут от властей

Несмотря на то, что поселок Татваленка относится к Приволжскому району Казани, дороги к нему ведут по территории Лаишевского района. Эти районные администрации отвечают за планирование и организацию всех коммуникаций, в том числе дорог. Теперь жители ждут решения проблемы от властей.

Однако выяснилось, что местная администрация и вовсе открестилась от причастности к решению проблем этой дороги.

Как сообщил «Реальному времени» начальник отдела архитектуры Алексей Карсалов, граница между Лаишевским районом — Казанью и поселком Татваленка — проходит «по границе лесного массива и нефтепровода» — там, где, собственно, и перекрыли нефтяники дорогу из соображений безопасности. Подъездов к поселку на сегодня, по его словам, осталось два — с автодороги Песчаные Ковали — Орел и через жилой комплекс «Брайт парк».

— Существовала неофициальная грунтовая дорога протяженностью около 1,5 километра, которая при освоении поселка Ясная поляна была заасфальтирована, — уточнил он. — Она проходит через земли лесного фонда.

На вопрос, кто отвечает за содержание этой дороги, представитель исполкома ответил: «Никто». И никто, как выяснилось, в районе не отвечает за будущие подъездные пути к «Брайт парку». В связи со сложившейся бедственной ситуацией в поселке Татваленка в Минстрое РТ недавно прошло рабочее совещание.

— Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ в курсе данной проблемы. Сегодня жителям поселка Татваленка обеспечен доступ с дороги, ведущей на Орловку, — сообщили в ведомстве «Реальному времени».

Проблема с удобным выездом сама по себе не разрешится, ситуация требует решения, и без поддержки властей тут не обойтись. Поэтому непростую «задачку» все равно придется решать усилиями администрации города, исполнительного комитета муниципального района или самого застройщика, в интересах которого разгрузить транспортный поток с коттеджного поселка. Начать можно с предложения Минстроя — застройщик должен реализовать специальные технические условия для безопасного проезда через трубопроводы.