Гид по исчезнувшей Казани — слободам Московского и Ново-Савиновских районов

Малярия, гидронамыв и дачи — что отличало жизнь на правом берегу Казанки

Благодаря открытию в Казани кольцевого движения на пятом трамвае каждый может изучить историю окраин на общественном транспорте. Корреспондент «Реального времени» Радиф Кашапов готовит аудио-гид по слободам и промзонам города и предлагает ознакомиться с его частью, посвященной спальным районам Московского и Ново-Савиновского районов.

Кизическая слобода

Расположенный прямо за торговым центром «Тандем» Кизический монастырь словно выключает суету района и моментально переносит нас лет на двести назад. Раньше выше него уже начинались леса будущей Удельной слободы, а внизу паслись козы одноименной слободы. В советское время кладбище монастыря превратилось в часть парка «Сосновая роща», деревянные здания были снесены. Сам монастырь возник в 1687 году, здесь якобы лечили от малярии, отсюда и название в честь девяти святых мучеников из города Кизиков, которые могли излечивать от многих болезней, в том числе и от «трясучки».

На пятом трамвае мы оказываемся в этих местах, когда выезжаем из района Грязи. Тут сходу видно, насколько велик был перепад высот между страдавшей от наводнения нижней частью города и более престижной Кизической слободой. К слову, раньше трамвай здесь ходил перпендикулярно, от Кремля в Соцгород. Проехав бассейн «Оргсинтез», мы вновь опускаемся в низину, чтобы ощутить, как застройки 1960—1970 годов изменили облик районов. А когда-то здесь, по будущей улице Декабристов, проходила древняя Алатская дорога, которая потом станет дорогой в Уржум.



Сам монастырь возник в 1687 году, здесь якобы лечили от малярии, отсюда и название в честь девяти святых мучеников из города Кизиков. Фото: tatmitropolia.ru

Также здесь располагалась Новая стройка (Яңа струйка, как называли ее татары), у которой доминантой служила Смоленско-Седмиозерная церковь на углу Чистопольской и Ибрагимова, которая также была снесена. К слову, стройками в Казани назывались поселки, построенные в конце XIX — начале XX века: Удельная, Ивановская, Клыковская и другие.



Ново-Савиновская стройка

А вот и Ново-Савиновская! В ней мы оказываемся, переехав проспект Ибрагимова (а значит и бывшую речку Комаровку). До остановки «Ул. Мусина» вокруг раньше располагался бы частный сектор. Кстати, Старое Савиново располагается в районе моста железной дороги через Казанку у авторынка. Новосавиновская стройка видна на картах с 1920-х годов. Разрастаться здесь город не мог из-за многочисленных топких лугов, так что именно тут активно работала гидротехника. Брали пульпу, воду с песком, с Волги и Казанки (параллельно улучшая их судоходность) и заливали ими кварталы. Отсюда и истории о детях, которые, играли на песке, а потом были засыпаны пульпой. Можно оценить разницу, изучив район Бондаренко — Чуйкова — Мусина, там земснаряды не работали. По сути, водоемы Кварталов — это те места, которые не были осушены в ходе той кампании. И напомним, что гидронамыв серьезно порицается экологически ориентированной общественностью города.

Бывшие дачи

Мы как-то подзабыли те времена, когда на месте выхода моста «Миллениум» на берег, у Дворца водных видов спорта, у стадиона «Ак Барс Арена» располагались дачи на шесть соток. Однако в 1960-е годы топи с новостройками превратились в постоянную точку притяжения горожан. Тогда это была, по сути, все еще достаточно не испорченная человеческим вниманием местность, куда из центра города на речных трамвайчиках и моторных лодках отправлялись горожане, чтобы заняться садоводством. Тогда квартальные застройки здесь не велись. Хотя необходимый грунт уже был намыт. Выселяли садоводов в конце 1990-х.

Напомним, что тогда же, в 1999-м, район получил наплавной мост из барж, с которым связана самая «популярная» пробка, в гору по улице Толстого.

Дамба

Еще один мост — третьей транспортной дамбы. Когда еще в 1995—2000 годах трамвай тут не ходил, в районе развязки на Гаврилова появилась трамвайная петля, а другой транспорт проезжал по временному низкому мосту. Но из-за него теперь не могут ходить суда — выше по течению Казанки.

Справа в Троицком лесу видно высокую радиомачту. С одной стороны, это «глушилка», наводившая помехи на «Радио Свободы», с другой — это место, откуда 7 ноября 1927 года началось местное вещание. Радио работало в здании нынешнего театра им. Тинчурина, а музыкальной редакцией заведовал сам Салих Сайдашев. Кроме того, известно, что до революции тут располагалась колония малолетних арестантов, затем — лагерь принудительных работ.

Еще один мост — третьей транспортной дамбы. Фото: facebook.com