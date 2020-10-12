Ковальчук может вернуться в КХЛ, а «Роснефть» продолжит финансирование «Салавата Юлаева»

Обзор недели КХЛ

Очередная неделя в Континентальной хоккейной лиге подарила несколько ярких афиш, однако почти ни один из этих матчей не оправдал ожиданий. «Зеленое дерби» игралось в самых необычных составах за всю историю противостояния, а ЦСКА продолжает сметать на своем пути всех, включая сильное по составу московское «Динамо». Роман Ротенберг одержал свою первую победу в качестве исполняющего обязанности главного тренера СКА, Сергей Душкин на время принял «Ак Барс», «Салават Юлаев» начал оправляться от вспышки COVID-19 в команде, а «Автомобилист» возглавил Восточную конференцию. О самых интересных событиях прошедших семи дней КХЛ — в материале «Реального времени».

На Востоке сформировался пул лидеров

Спустя почти полтора игрового месяца в КХЛ потихоньку начинает формироваться турнирная таблица. Если коронавирус снова не внесет серьезные коррективы в сезон, то до декабрьской паузы на Евротур будет сыграна половина регулярного чемпионата. Прямо сейчас у команд слишком серьезный разброс сыгранных матчей: например, у «Барыса» их всего 9, а у «Салавата Юлаева» и «Сибири» уже по 16. Однако в Восточной конференции трио лидеров сыграло по 15 матчей, и, скорее всего, именно эти команды и будут еще долгое время оставаться на самой верхушке.

У «Автомобилиста» и «Авангарда» сложилась уникальная ситуация — отыграв четверть сезона, клубы делят 1-2 места и имеют идентичные показатели: по 9 побед в основное время, по одной победе в овертайме, а также по 5 поражений (два по буллитам, одно в овертайме и по два в основное время). И лишь по разнице забитых и пропущенных шайб уральский клуб опережает сибирско-подмосковную команду ровно на один гол, поэтому по окончании прошедшей недели именно он находится на первой строчке Востока.

Стоит признать, что команде Билла Питерса на старте сезона везло с календарем — большинство своих матчей она играла дома, а в Уфе ей достался максимально обескровленный и подкошенный коронавирусом «Салават Юлаев» (победа — 4:1). При этом до игры в столице Башкортостана «Автомобилист» потерпел три поражения кряду, поэтому нельзя сказать, что у Дацюка и компании все гладко, даже несмотря на лидерство. А вот конкретно у 42-летнего Павла все просто идеально — он занимает второе место в списке бомбардиров КХЛ с 18 очками (5 голов + 13 передач), и именно его дубль в ворота «Трактора» накануне вывел клуб с Урала в лидеры. А на первом месте его партнер по звену Алексей Макеев — 19 очков (10 голов + 9 передач). Нет никаких сомнений, что Макеев добился таких показателей именно благодаря неувядающему Дацюку.



К середине октября у команды всего два поражения. Фото ak-bars.ru

ЦСКА сметает всех

В Западной конференции все гораздо прозаичнее: московский ЦСКА уже сделал себе задел в 4 очка от преследователей, при этом имеет матч в запасе. Команду Игоря Никитина в межсезонье покинул ряд ведущих игроков, летом армейцы больше всех пострадали от вспышки коронавируса — болели почти все хоккеисты основного состава, поэтому начало сезона для ЦСКА прогнозировалось сложным. На деле все вышло иначе: московский клуб продолжает буквально сметать всех конкурентов. К середине октября у команды всего два поражения: в матче открытия сезона с «Ак Барсом» москвичи уступили лишь в овертайме, а также проиграли дома во второй половине сентября «Магнитке» (2:4), ведя к третьему периоду 2:1.

При этом у ЦСКА до сих пор отсутствует основной вратарь Юханссон, а его сменщик Александр Шарыченков играет очень нестабильно — совсем недавно он пропустил фирменный бросок «спартаковца» Андрея Кутейкина, который щелкал из своей зоны. Армейцы берут свое дисциплиной и прекрасно выстроенной тренерской системой. Никитин уже давно сделал заявку на то, чтобы стать очередным главным тренером сборной России, однако эту должность ему пока так и не предложили. Возможно, именно тот факт, что Игорь Валерьевич не распыляется на две работы, и позволяет прогрессировать его команде абсолютно в любом составе.

На прошедшей неделе ЦСКА играл московское дерби с «Динамо» и вполне мог проиграть ничем не уступающему по именам сопернику. Однако команда Владимира Крикунова не просто проиграла (0:2), но и впервые в сезоне ушла со льда без заброшенной шайбы. А вот у армейцев впервые с апреля 2019 года отличился голом защитник Михаил Науменков. Вторую шайбу забросил нападающий Николай Голдобин, которого на старте сезона очень много и нещадно критиковали, однако потихонечку он привыкает к КХЛ и забивает голы в важных встречах.



Питерцы выстояли и принесли Ротенбергу победу, которую он теперь может записать в свое обширное резюме. Фото ska.ru

Ротенберг одержал первую победу в качестве тренера

Питерский СКА до сих пор играет без своего главного тренера Валерия Брагина. В какой-то момент подозрение на вирус было и у Романа Ротенберга, который вызвался исполнять обязанности наставника команды, но оно не подтвердилось и Роман Борисович вернулся на тренерский мостик. А на прошедшей неделе даже одержал свою первую победу.

Матч СКА против «Сочи» (одного из неофициальных фарм-клубов питерцев) выдался веселым (4:3). Армейцы победили натужно, соперник перебросал их более чем в два раза, а в концовке владел подавляющим преимуществом, сумев отыграть две шайбы. Но питерцы выстояли и принесли Ротенбергу победу, которую он теперь может записать в свое обширное резюме. До этого под его руководством СКА проиграл два матча из двух — «Магнитке» (1:4) и «Ак Барсу» (2:3 по буллитам).

— Выполнили задание. В первые десять минут мы увидели очень хороший качественный хоккей со стороны СКА. Мы играем в энергозатратный, агрессивный современный хоккей, стараемся играть пять в обороне, пять в атаке — так называемый тотальный хоккей. Мы не отходим от своего плана, будем так дальше играть. Вместе с этим мы видим, что где-то функциональных кондиций не хватает на всю игру, на это есть объективные причины. От игроков потребовались сверхусилия, чтобы выиграть этот матч.

Конечно, еще не все восстановились. Тем важнее эта победа, которая очень нужна была команде. Мы проделали огромную работу, чтобы как-то восстановить силы. Наши молодые игроки молодцы, наши воспитанники, которые вышли на игру, доказали, что они достойны играть за СКА, достойны этой команды. Показали молодой дерзкий хоккей. Мы очень довольны победой и хотим посвятить ее всем нашим заболевшим игрокам, тренерам, — заявил после игры Ротенберг.

Радий Хабиров сообщил, что нефтяной гигант уже с этого месяца снова профинансирует команду. Фото glavarb.ru

«Салават Юлаев» начинает выздоравливать на всех фронтах

Уфимская команда в начале недели снова проиграла со счетом 1:4 в «зеленом дерби». При этом в сентябрьском матче играла основа «Салавата», а в октябрьском — преимущественно дублеры. Теперь злопыхатели могут сказать: «Если нет разницы, зачем платить больше?».

Финансовый вопрос все лето обсуждался в столице Башкирии, были некоторые задержки по выплатам, однако все слухи о прекращении денежного потока от «Роснефти» не подтвердились. На неделе их развеял глава республики Радий Хабиров, который сообщил, что нефтяной гигант уже с этого месяца снова профинансирует команду:

— Все вопросы решены. Финансирование со 2 октября открыто. Дело в том, что были сложные организационные моменты, связанные с директивами, к тому же «Роснефть» в силу внешних обстоятельств оказалась в не самом хорошем положении. Но сейчас мы обо всем договорились. Переживать не о чем. Да, мы изыскивали резервы в бюджете, но в том, что «Роснефть» нас поддержит, у меня не было сомнений», — заявил Хабиров.

Новость, безусловно, положительная, которая должна была прибавить сил игрокам в последних матчах. Однако в гости к «юлаевцам» пожаловал московский ЦСКА, обыграть который было бы сложно в любом составе (2:4).

Если с финансами все вроде бы разрешилось, то вот с коронавирусной эпидемией в стане клуба пока нет. Хоккеисты основного состава потихонечку возвращаются в состав, выздоровел даже главный тренер Томи Ламса. Однако понятно, что найти свою игру и вернуться на показатели старта сезона в ближайшее время будет очень непросто. Но в этом можно найти и плюсы. В значительно усеченном составе «Салават Юлаев» играет уже две недели. За это время уфимцы проиграли только ЦСКА, «Автомобилисту» и «Ак Барсу», зато обыграли «Трактор», «Витязь», «Нефтехимик» и «Сибирь». Пока все лидеры вынужденно отсутствовали, уфимские резервисты с удовольствием поддержали реноме фаворитов Востока и оставили башкирский клуб в четверке лучших команд конференции.

Хоккеисты основного состава потихонечку возвращаются в состав, выздоровел даже главный тренер Томи Ламса. Фото vk.com/hcsalavat

— Моя жизнь — это хоккей. Я поддерживал общение по видеосвязи. Утром и вечером у нас были конференции. Во время игр был доступ и к тренерам, и к раздевалке. Я делал домашнюю работу, контролировал весь тренировочный процесс. Мы все работали вместе, ничего не поменялось. Я доволен работой Цулыгина, кто-то должен был стать главным тренером. Сначала это был Козлов, потом Николай.

— Как вы перенесли коронавирус, было тяжело?

— Я чувствовал себя нормально. Первые восемь дней была температура и усталость. Болела грудь, был дискомфорт. Сейчас чувствую себя хорошо, — рассказал после матча с ЦСКА Ламса.

Вернется ли Ковальчук в Россию?

Тем временем в НХЛ вслед за финалом Кубка Стэнли и ежегодным драфтом новичков открылся рынок свободных агентов, который в этом году подарит хоккейному миру множество любопытных сделок. Так, до сих пор неизвестна судьба Ильи Ковальчука, который минувший сезон завершал в «Вашингтоне», а сейчас испытывает определенные трудности с поиском новой команды в Северной Америке. Илье уже 37 лет — за океаном его уже почти никто не воспринимает как прежнего взрывного и забивного Ковальчука, который зажигал в «Атланте» и выходил в финал с «Нью-Джерси».

В первые дни открытия рынка начали появляться слухи, что «Оттава» готова дать просмотровой контракт хоккеисту. Также в его услугах на очень скромные деньги был заинтересован «Монреаль», за который Илья ранее уже играл. Однако пока все идет к тому, что карьера Ковальчука за океаном закончится уже сейчас. Пример Дацюка показывает, что можно оставаться топовым хоккеистом и в 42 года, но это на уровне КХЛ. В НХЛ совсем другие скорости и требования. Тем более что пандемия внесла много коррективов в финансовые возможности клубов и теперь каждые лишние 100 тысяч долларов на большом счету у всех без исключения.

Пока все идет к тому, что карьера Ковальчука за океаном закончится уже сейчас. Фото wnrs.ru

Ковальчук при этом хочет непременно попасть в команду, которая будет бороться за Кубок Стэнли, иначе его очередной вояж за океан потеряет смысл. Но Илье всегда будут рады в КХЛ, и при желании он может вернуться в Россию в любой момент и в любом возрасте. По инсайдерской информации, интерес к нему проявляет родной для хоккеиста «Спартак», но все упирается в денежный вопрос. Ранее ходили упорные слухи про «Авангард», однако у омичей не так много свободных денег под потолком зарплат, зато у Ковальчука отличные отношения с президентом клуба Александром Крыловым.