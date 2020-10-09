Моисеев, Крикунов, Билялетдинов, Квартальнов… Душкин

Коронавирус довел «Ак Барс» до самого загадочного тренера в его истории

Скромной победой по буллитам со счетом 3:2 ознаменовал свой первый день на посту и.о. главного тренера «Ак Барса» Сергей Душкин. С другой стороны, это стало реваншем после домашнего разгрома от того же «Витязя» во втором туре чемпионата КХЛ. «Реальное время» рассказывает, что нового в игре «барсов» мы обнаружили во вчерашней встрече, и представляет 50-летнего дебютанта на посту наставника казанского суперклуба.

Педан «привозит» голы что при Квартальнове, что при Душкине



Сергей Душкин перед игрой выглядел очень напряженным. На скамейке во время игры ему помогали администратор «Барса» Станислав Васькевич и генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов. Последний, к слову, имел тренерский опыт еще во времена активной работы в «Нефтехимике». Например, в октябре 2014-го Якубов стал исполняющим обязанности главного тренера нижнекамского клуба сразу после отставки хорошо известного в России финна Кари Хейккиля.

Одним из приглашенных гостей традиционного «Ак Барс Шоу» во время игры с «Витязем» был популярный хоккейный комментатор Дмитрий Федоров. Недавно и он занялся тренерской работой.

— Серьезной проблемы в том, что Душкин руководит «Ак Барсом», я не вижу. Все хоккеисты всё понимают. Гораздо более ощутимая проблема у казанцев в том, что нападающий Александр Хованов выходит на лед с лишним весом. И ведь он приехал с ним еще летом. И ничего не сделал, чтобы его согнать, — рассуждал Федоров.

При новом тренере в игре «Ак Барса» практически ничего не изменилось — все те же короткие смены и большая интенсивность. Большинство дублеров из «Барса» при такой активности старались играть более-менее чисто, а вот опытные хоккеисты, давно выступающие в КХЛ, получали удаления там, где можно было обойтись и без них.

Дмитрий Воронков в концовке первого периода реализовал большинство, порадовав активную группу казанских фанатов и несколько семейных пар на трибунах в атрибутике «Ак Барса» — 1:0 в пользу гостей. После этого гола казанцы тут же схлопотали удаление буквально на ровном месте — защитник Роман Рукавишников как мог высоко поднимал руки, но все равно задел легионера «Витязя» Теденбю.

Дмитрий Воронков в концовке первого периода реализовал большинство, порадовав активную группу казанских фанатов. Фото: Ильнар Тухбаров / ak-bars.ru

Перед вторым периодом Душкин много беседовал с лидерами команды на скамейке. У «Ак Барса» было чуть меньше минуты большинства, и тренер пытался донести смысл той самой комбинации, которая должна привести к голу. Внимательнее всех слушал Джастин Азеведо, однако осуществить задуманное не удалось. Но свой гол во второй двадцатиминутке казанцы все-таки забили. И отличился один из лидеров «Барса» — отлично знакомый Душкину Иван Емец.

«Ак Барс» повел 2:0, однако стабильность со знаком минус проявил защитник Андрей Педан. В предыдущей игре против «Салавата Юлаева» он отличился тем, что грубо ошибся в средней зоне, упал на лед и позволил сопернику забросить единственную шайбу. В матче с «Витязем» Андрей снова сыграл нерасторопно и оформил «привоз» гола в ворота своей команды. Таким образом, хоть при Квартальнове, хоть при Душкине Педан традиционно отмечается результативной ошибкой.

На скамейке во время игры Душкину помогали администратор «Барса» Станислав Васькевич и генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов (на фото). Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Душкин: «Утром я еще был в Ханты-Мансийске, поэтому даже не было времени испугаться»

Вообще, матч получился весьма интересным по драматургии. «Ак Барсу» не удалось доиграть до победы в основное время, и в этом трудно винить хоть тренерский штаб, хоть хоккеистов. Казанцы вынужденно удалялись, долгое время держались в меньшинстве, однако с Александром Дергачевым не справились — тот все же реализовал численное преимущество «Витязя». В самой концовке активность на скамейке проявлял уже не Душкин, а Якубов, который довольно много общался с хоккеистами.

В серии буллитов снова был точен Хованов, который после удачной попытки поднес палец к губам, как бы отвечая всем своим критикам. При этом главным критиком его игры, по некоторой информации, является как раз тренерский штаб Квартальнова. «Ак Барс» мог и проиграть в серии послематчевых бросков — в одной из попыток игрок хозяев буквально запихал Тимура Билялова в ворота вместе с шайбой. Но класс все же сказался, и Азеведо точным броском принес победу Сергею Душкину в его первом матче в КХЛ. Сколько он будет исполняющим обязанности главного тренера, пока нет ответа ни у кого — все будет зависеть от свежих тестов Квартальнова и его штаба.

После игры Душкин сделал акцент на том, что всю игру был на связи с занедужившим главным тренером:

— Матч был напряженный. Дома мы проиграли «Витязю» 0:4, это накладывало ответственность, поэтому ребята хотели «отмазаться» по-хоккейному. Повели 2:0, все складывалось неплохо. Соперник забил и начал поддавливать, не дотерпели. Но победа сегодня дорогого стоит.

— Какие эмоции от руководства главной командой?

— Не успел испугаться. Утром еще был в Ханты-Мансийске, времени на испуг не было. Игра далась достаточно спокойно, команда справилась. Свои действия не могу комментировать.

— Совещались с Квартальновым?

— Весь матч были на связи, тренерский штаб вносил коррективы, подсказывал. Мы изначально так и договаривались. Весь тренерский штаб был в работе.

— Волновались?

— Честно скажу — нет. Не было волнения, видел, что у ребят была уверенность.

— Не хватило физики в концовке?

— Был усеченный состав, на лидеров легла большая нагрузка. В конце немного просели и пропустили.

— Как узнали, что сегодня будете руководить «Ак Барсом»?

— Ситуация складывалась так, что этот вариант был возможен. Мы его предвидели.

Сергей Душкин: «Игра далась достаточно спокойно, команда справилась». Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Хоккеист с берегов Чепцы

Между тем, ситуация требует знакомства с новым персонажем казанского хоккея, сумевшим не допустить провала в своей первой и, признаем, весьма форс-мажорной игре.

В 40 лет жизнь только начинается, — приговаривала персонаж Веры Алентовой, перед которой вскоре замаячил любимец зрительниц бальзаковского возраста Алексей Баталов. Нашему сегодняшнему герою вообще 50, и мы можем поспорить, что не было в его спортивной жизни дня, более яркого, чем вчерашний, когда Сергей Васильевич руководил пятикратным чемпионом страны. Более того, Душкину даже не надо было особо настраивать своих подопечных на борьбу, достаточно было просто напомнить о поражении месячной давности — 0:4, и зачитать комментарии болельщиков.

Итак, родился он в марте 1970 года в удмуртском городе Глазов. Любопытно, что местная хоккейная команда «Прогресс» была организована в 1954 году, на пять лет раньше, чем в столице республики Ижевске, и первым ее товарищеским матчем стала игра с командой «Труд» из Кирово-Чепецка. Оба города расположены на берегу реки Чепца, протекающей по Кировской области и Удмуртии, но на этом их сходство заканчивается — в хоккейном плане кировчане были куда более успешны. Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Андрей Трефилов — три олимпийских чемпиона, Владимир Крикунов и еще несколько десятков игроков было подготовлено в Кирово-Чепецке для советского хоккея. А Глазов со временем стал тем, чем и должен был стать: второй командой Удмуртии, местом, где начинала молодежь и заканчивали со спортом ветераны «Ижстали». Как для казанского СК им. Урицкого такой командой был «Спутник» из Альметьевска.

Впрочем, маленький Сережа Душкин мог бы и не столкнуться с миром хоккея, поскольку в детстве занимался гандболом, и, по его словам, уже ожидал перевода в спортивный интернат в Перми. В этом нет ничего удивительного, именно в гандболе Глазов может гордиться своим воспитанником: Владимир Кравцов стал и олимпийским чемпионом Монреаля-1976, и чемпионом мира 1982 года, все это время выступая в составе московской команды МАИ. В этой же команде играл удмуртский гандболист Роберт Минабутдинов, в 2000-е годы бывший игроком казанского «КАИ-Зиланта».

В середине 80-х «Ижсталь» — команда высшей лиги, в ней много легионеров, но есть и свои заметные воспитанники. Фото: hcizhstal.ru

Может, и Душкин продолжил бы бегать по площадке с мячом, но тут его тренер, а им была женщина, ушла в декретный отпуск, а с ее преемником Сергей не сработался. И оставшись вне спорта, переквалифицировался в хоккеисты. В середине 80-х «Ижсталь» — команда высшей лиги, в ней много легионеров, но есть и свои заметные воспитанники — братья Орловы, Мисхат Фахрутдинов, и более молодые Сергей Лубнин, Константин Астраханцев, Алексей Чупин, уроженцы Глазова, начинавшие профессиональную карьеру в Ижевске, но продолжавшие ее в «Прогрессе». Который возглавил бывший игрок сборной СССР Виктор Кузнецов (в начале девяностых он заедет в Казань, чтобы потренировать ХК «Итиль») и в 1987 году сделал чемпионом РСФСР.

Отслужил, играя в хоккей в Бобруйске

В 1988 году Кузнецов подключает к чемпионскому составу 18-летнего Душкина. Тон в команде задают братья-близнецы Орловы и новичок из развалившегося «Бинокора» Игорь Синицын. Кстати, клавишник «Машины времени» Петр Подгородецкий на концертах группы в те годы выступал в хоккейных свитерах только двух клубов — «Бинокора» и «Ижстали». Что касается новичка Душкина, то в его компании молодежи оказались другие дебютанты «Прогресса»: москвич Никитин с необычным именем Светлан, третий на то время вратарь команды ижевец Андрей Шашарин, воспитанник знаменитого 1970 года рождения, который так и не сыграл за родную «Ижсталь». Лучшие ее воспитанники Сергей Маслов и Константин Маслюков в это время уже в армии, защищают цвета свердловского СКА.

«Прогресс» по итогам сезона теряет свои позиции, финишируя ниже Пензы и Череповца, что еще терпимо, поскольку это бывшие команды первой лиги, а также «Спартака» из Архангельска, что обидно. Но переживать по этому поводу Душкин не сможет, поскольку воинский призыв делегирует его в спортроту в Белоруссии с перспективой играть в местном чемпионате республики.

Советская Белоруссия в конце 80-х располагает командой высшей лиги «Динамо» Минск и командой первой лиги со странным названием «Прогресс-ШВСМ» Гродно, которую содержит местный колхоз-миллионер (нет, не с Лукашенко во главе), а основу составляют воспитанники блестящей школы «Юность» из Минска. Но Душкину не удается попасть из одного «Прогресса» в другой, а попадает он в «Шинник» из Бобруйска под руководством Геннадия Штейнбука.

Уникальный тренер собрал в Бобруйске, игравшем всего лишь на уровне чемпионата Белоруссии, коллектив из больших мастеров, прошедших школы минского «Динамо»: Валерий Конопако, Владимир Волохов, Владимир Дудаль (Левенштейн), Геннадий Ленковский, Владимир Пигулевский… Ветераны были рады тому, что материальные условия в команде практически не отличались от тех, что могло предоставить минское «Динамо». А молодежь могла отслужить армию, плюс поиграть рядом с большими мастерами. Любопытно, что Штейнбук тренировал еще и футбольную команду, в рядах которой были такие известные в будущем футболисты, такие как Михаил Мархель, Эрик Яхимович и будущий вратарь «Рубина» Андрей Кляшторный.

Душкин вспоминал своего тренера добрыми словами, хотя проработал под его руководством всего год. В 1990 году Штейнбук умер, через год развалилась команда, развалился СССР, и отслуживший срочную службу Душкин вновь оказался в родном городе и родном «Прогрессе», и было то время смутным.

Геннадий Штейнбук собрал в Бобруйске, игравшем всего лишь на уровне чемпионата Белоруссии, коллектив из больших мастеров. Фото: wiki.bobr.by

«Разница в возрасте отдельных игроков переваливала за четвертьвековую отметку»

Сам Сергей Васильевич анализирует то время как любопытное и своеобразное: «Разница в возрасте отдельных игроков коллектива переваливала за четвертьвековую отметку. К примеру, Андрей Поддякон (уроженец 1977 года) только начинал свою карьеру, а Сергей Тыжных (1952) еще и не помышлял о ее завершении. Звезды первой величины или те, кто помоложе, массово рванули за границу, зато периферийный зритель смог увидеть в составах своих команд опытных маститых ветеранов».

Помимо Тыжных, вместе с ним играли воспитанник Казани 40-летний Евгений Казачкин, поигравший в «Спартаке», 39-летний Виктор Крутов из «Химика» и местная юная поросль — 18-летние Кавелашвили, Карандашов, Климантов и 16-летний Андрей Поддякон, в будущем ветеран нижегородского «Торпедо». Все остальные, кто чуть моложе 20-ти, уезжают куда глаза глядят, в самую захудалую Венгрию. Вместо них в Россию устремились наши бывшие соотечественники. В том же Глазове играет Вадим Бут, экс-киевлянин — когда еще уроженец столицы Украины добровольно поехал бы в удмуртскую провинцию?

Тем более что в столице Удмуртии хоккея в те годы не было. На два года, с 1993-го по 1995-й, команда «Ижсталь» перестала существовать, поскольку полностью зависела от оборонно-промышленного комплекса. Наступали другие времена. Самобытный футбольный клуб «Зенит», ранее находившийся на содержании оборонного предприятия «Ижмаш», ныне «Концерн Калашников», упал в третью лигу, КФК, уступив место лидера клубного футбола «Газовику-Газпрому» с его хозяином, капитаном и бомбардиром Владимиром Тумаевым. В хоккее такого влиятельного болельщика для «Ижстали» поначалу не нашлось. И пришлось им переезжать в Глазов.

После 30 лет Душкин достаточно быстро закончил с хоккеем из-за хронических травм и перешел на тренерскую работу. Фото: myudm.ru

От Сергея Абрамова до… Сергея Абрамова

— Помимо аксакалов (Сергей Абрамов, Дмитрий Федин) «Прогресс» помог остаться в хоккее и талантливой ижевской молодежи. Здесь смогли переждать период безвременья Андрей Алексеев, Валерий Завалин, Роберт Харисов, другие ребята. Когда «Ижсталь» возродилась, они все помогли родной команде, — рассказывал Душкин.

Итак, она возродилась, и в 1999 году в нее перешел 28-летний Душкин. В команде до сих пор играл Сергей Тыжных, приближавшийся к 47-летию (!) и на тот момент опережавший на четыре года главного тренера команды Сергея Абрамова. Легенда «Ижстали» — полный тезка легенды казанского хоккея, работающего сейчас в тренерском штабе Душкина. Из среднего звена были Ильназ Загитов, казанец Альберт Вафин, а из молодых да ранних необходимо отметить будущего НХЛовца Федора Тютина… Увы, после 30 лет Душкин достаточно быстро закончил с хоккеем из-за хронических травм и перешел на тренерскую работу в фарм-клуб «Ижстали», где, собственно, и доигрывал последний сезон.

Блицкрига, прямо скажем, не получилось, «Ижсталь-2» не запомнилась сильными выпускниками, пожалуй, за исключением Максима Конькина и Ивана Лекомцева. В команде было много сыновей Абрамова, Вахрушева, Вологжанина, Тыжных, Ширгазиева, «футболиста» Сунцова, и, по-видимому, это было не совсем оправданно, поскольку хороших хоккеистов из них не получилось. Подобный вопрос, правда, без конкретных фамилий, Душкину задавали, и он ответил, что…

— Наверное, правильнее этот вопрос адресовать не мне. Почему каждый год лучшие юные спортсмены разъезжаются по другим городам, уходят в Альметьевск, Нижнекамск, Питер, Нижний, Москву? Почему после 1985 года рождения (уже дюжина выпусков) только Юрий Маслов и Григорий Глебов смогли закрепиться в командах уровня ВХЛ или выше?

Самостоятельная тренерская работа сначала вернула Душкина в родной Глазов, а потом помотала по маршруту Курган — Ижевск с заездом в Ангарск. Кстати, в Ангарске дебютировал Дмитрий Воронков, но уже в сезон, когда Душкин покинул «Ермак».

Фото: Вадим Китаев / ak-bars.ru

Любопытно, что в «Ижстали» Душкин менял Загитова, который в Ижевске ушел на понижение с поста главного тренера, а сейчас покинул казанскую команду МХЛ «Ирбис» по семейным обстоятельствам, переехав в Москву поближе к звездной дочери. А ведь гипотетически могло бы случиться так, что на матч с «Витязем» «Ак Барс» мог вывести отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию, а не земляк чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

