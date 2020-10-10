Опрос предпринимателей: планируете ли вновь переводить сотрудников на «удаленку»?
Пандемия коронавируса набирает обороты, число заразившихся растет ускоренными темпами. Поэтому в России вновь заговорили об ужесточении ограничений. Мэр Москвы Сергей Собянин уже рекомендовал работодателям перевести на удаленку не менее трети сотрудников. В Татарстане ситуация пока стабильная, но предсказать развитие событий сложно. «Реальное время» опросило местных предпринимателей, чтобы узнать, как они относятся к ограничительным мерам и кто готов снова уйти из офиса на дистанционный режим работы.
С каждым днем в России регистрируется все больше случаев COVID-19. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом намерены ли вы вновь переходить на дистанционный режим работы? Ужесточились ли в вашей компании внутренние противоэпидемические меры?
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Ефим Климов генеральный директор ГК «Эттон»
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Внутренние противоэпидемические меры в компании мы поддерживали и поддерживаем по сей день. Но, учитывая сейчас эпидемиологическую ситуацию, более внимательно за этим следим. У сотрудников постоянно измеряем температуру, обеспечиваем их необходимыми средствами защиты — масками, антисептиками. Все это под строгим наблюдением.
Пока в компании мы не наблюдаем заболевших, но, если люди испытывают какое-то недомогание, мы их сразу отправляем домой. Как только мы зафиксируем в компании даже единичные случаи заболевания, мы сразу уйдем на дистанционный режим работы.
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Ирина Толмачева генеральный директор ООО «Инвест-Поволжье»
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Специфика нашей компании не подразумевает переход на дистанционный режим работы. Мы работаем круглосуточно и круглогодично. Это и поставка кормов для хозяйства, и поставка продуктов питания в виде горчичного масла. Поэтому для нас пока недопустима такая форма работы.
С самого начала эпидемии мы придерживались принципов соблюдать те меры, которые рекомендуются — это масочный и перчаточный режим. Мы стараемся не быть в общественных местах, но при этом продолжаем жить обычной жизнью.
В качестве профилактических мер я рекомендовала своим сотрудникам внимательно следить за своим здоровьем, укреплять иммунитет, усиленно питаться. И, к счастью, в нашем коллективе не было выявлено случаев заражения COVID-19.
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Андрей Балта основатель, владелец компании «Промвест»
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Мы понимаем, что опасность есть, поэтому в компании усилили элементарные меры гигиены — масочный режим, замер температуры, санитарная обработка помещений дезинфицирующими средствами.
Но прекращать работу и уходить полностью на «дистанционку» мы пока не планируем. Потому что делать работу дистанционно — неэффективно и нормально работать в таком режим нельзя. Это будет сложно, если опять нам включат полный режим самоизоляции. Ничего хорошего это ни для республики, ни для страны не даст. Вполне возможно пройти этот режим эпидемии, соблюдая элементарные меры гигиены и поддерживая свое здоровье в нормальном состоянии. В самом начале пандемии я сам переболел коронавирусом, но, благодаря вовремя принятым мерам, все прошло в легкой форме.
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Галина Маштакова генеральный директор компании GMC consulting
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У нас ровно такие же меры, которые рекомендовал Роспотребнадзор: мы два раза в день проверяем температуру, в общественных местах перемещаемся в масках, регулярно сдаем тесты на Сovid. А сейчас часть сотрудников работает на «удаленке». Получается плавающий график — то одни уходят на «удаленку», то другие. В офисе, как и рекомендовано, работают треть сотрудников. Я считаю эти меры абсолютно правильными и обоснованными, так как многие просто могут не знать, что являются носителями. Пока сложно предсказать, как будет дальше, но мы готовы принять те же жесткие меры, что были в марте и апреле.
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Антон Куховаренко технический директор фирмы «Автодория»
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У нас большинство сотрудников сидит на «удаленке» с марта. Небольшая часть продолжает ходить в офис. В каждом помещении стоит по дезинфектору и прибору, очищающему воздух. Всем закупили маски и перчатки. В масках в офисе не сидим, так как он у нас 60 квадратов, а нас всего там трое. У меня нет никакого понимания, когда все смогут вернуться в кабинеты — все зависит от ситуации. Лучше из дома поработать, чем болеть. У нас специфика такая, что можно трудиться и на «удаленке». Просто сначала непривычно было, потом все освоились.
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Павел Шмаков директор школы-интерната для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе»
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Ситуация усложнилась, поэтому мы попросили родителей каждое утро присылать классному руководителю СМС-сообщение о состоянии ребенка. Почти все родители это делают. Если у нас есть сомнения по каким-то ученикам, то они самостоятельно мерят температуру. Сегодня ночью написал объявление по этому поводу, чтобы все в школе обязательно такие меры предпринимали. В столовой наклеили полоски для дистанции между детьми и сделали дежурство учителей на входе. Они проверяют состояние детей. С родителями разговариваем о ситуации, собрания проводим.
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Зуфар Исмагилов директор компании «Йолдыз»
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Когда началась первая волна эпидемии, мы работали чуть ли не по 12 часов: шили и противочумные костюмы, и маски многоразовые. Мы ни на секунду не закрывались и никто у нас на «удаленку» не уходил, так как шить удаленно нереально — швейные машины стоят в цехе. Главный бухгалтер и я выступали в роли водителей, возили швей домой, забирали из дома, чтобы минимизировать контакт с обществом. На всякий случай, мы исключили общественный транспорт и сделали что-то вроде своей вахты. Все, кто приходили на работу, в первую очередь мыли руки с мылом потом обрабатывали их антисептиком и только после — здоровались. Сейчас мы тоже приходим к этому.
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Наталья Хамидуллина директор РА «Концепто»
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Безусловно, в компании принимаем все меры безопасности. Часть сотрудников у нас и так работает дистанционно, а часть из офиса. И в ближайшее время мы не собираемся полностью переходить на дистанционный режим работы.
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