Опрос предпринимателей: планируете ли вновь переводить сотрудников на «удаленку»?

Внутренние противоэпидемические меры в компании мы поддерживали и поддерживаем по сей день. Но, учитывая сейчас эпидемиологическую ситуацию, более внимательно за этим следим. У сотрудников постоянно измеряем температуру, обеспечиваем их необходимыми средствами защиты — масками, антисептиками. Все это под строгим наблюдением.

Пока в компании мы не наблюдаем заболевших, но, если люди испытывают какое-то недомогание, мы их сразу отправляем домой. Как только мы зафиксируем в компании даже единичные случаи заболевания, мы сразу уйдем на дистанционный режим работы.