В начале сентября в Московском районе Казани на сутки частично отключат воду

Воды не будет с 09:00 3 сентября до 06:00 4 сентября

Фото: Динар Фатыхов

В начале сентября в Московском районе Казани частично отключат воду с 09:00 3 сентября до 06:00 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Подача воды будет прекращена по следующим адресам:

Декабристов, 129, 131; 125а корп.1; 131/1, 131 корп.1, 131а, 131Б, 131в, 131д, 131е;

Ленская, 5, 10;

Соловецких Юнг, д. 1 корп.1;

Тверская, 9Б; д. 4а;

Шамиля Усманова, 3/2, 5, 7; д. 1, 9, 9а, 9Б;

Энергетиков, 2/3, 3, 4, 5, 6, 8; д. 1, 3а, 4/1, 4/2, 10, 10а, 10Б.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Под отключение попадают 13 многоквартирных жилых домов, 1 детский сад, 1 больница и 10 административных зданий. Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону АДС: 231-62-60.

Ограничения введут в связи с выполнением работ по подключению водопровода здания по адресу пр. Ямашева, 1 к централизованным сетям Казани.

Напомним, долги казанцев за коммунальные услуги превысили 1,6 млрд рублей. При этом сами управляющие компании должны ресурсоснабжающим организациям 258 млн рублей.



Галия Гарифуллина