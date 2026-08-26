Пропуск в идеальный отпуск: Ак Барс Банк напоминает о выгодах премиального обслуживания
Проходы в бизнес-залы, бесплатное комплексное страхование в поездках, кешбэк за покупки
Лето на исходе, но для премиум-клиентов Ак Барс Банка отдых — всегда горячая пора.
С Ак Барс Картой Premium* путешествие будет более комфортным и безопасным, ведь она дарит:
- до 24 проходов в бизнес-залы аэропортов в год;
- бесплатное комплексное страхование в поездках по России и за ее пределами;
- скидку 15% на аренду сейфовых ячеек;
- обмен валюты без комиссии;
- круглосуточный консьерж-сервис.
Карта уже подключена к подписке «Премиальная», поэтому ее владельцы могут получать максимальные привилегии в рамках программы лояльности банка «Сливки»:
- кешбэк за покупки до 10%;
- 5 категорий на выбор;
- начисление до 5000 кешбэк-рублей ежемесячно;
- конвертация в реальные деньги ежемесячно до 10 тыс. кешбэк-рублей.
Держателям премиальной карты от Ак Барс Банка также доступны повышенные ставки по срочным вкладам и накопительному счету, начисление повышенного процента на остаток по карточному счету, скидка 15% на страховые услуги и бесплатное снятие наличных в любом банкомате до 300 тыс. рублей за месяц.
Ознакомьтесь с условиями обслуживания карты, подписки, а также с условиями программы лояльности «Сливки» на www.akbars.ru.
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Справка
*Premium (с англ. яз.) — премиальная.
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