Пропуск в идеальный отпуск: Ак Барс Банк напоминает о выгодах премиального обслуживания

Проходы в бизнес-залы, бесплатное комплексное страхование в поездках, кешбэк за покупки

Лето на исходе, но для премиум-клиентов Ак Барс Банка отдых — всегда горячая пора.

С Ак Барс Картой Premium* путешествие будет более комфортным и безопасным, ведь она дарит:

до 24 проходов в бизнес-залы аэропортов в год;

бесплатное комплексное страхование в поездках по России и за ее пределами;

скидку 15% на аренду сейфовых ячеек;

обмен валюты без комиссии;

круглосуточный консьерж-сервис.

Карта уже подключена к подписке «Премиальная», поэтому ее владельцы могут получать максимальные привилегии в рамках программы лояльности банка «Сливки»:

кешбэк за покупки до 10%;

5 категорий на выбор;

начисление до 5000 кешбэк-рублей ежемесячно;

конвертация в реальные деньги ежемесячно до 10 тыс. кешбэк-рублей.

Держателям премиальной карты от Ак Барс Банка также доступны повышенные ставки по срочным вкладам и накопительному счету, начисление повышенного процента на остаток по карточному счету, скидка 15% на страховые услуги и бесплатное снятие наличных в любом банкомате до 300 тыс. рублей за месяц.

Ознакомьтесь с условиями обслуживания карты, подписки, а также с условиями программы лояльности «Сливки» на www.akbars.ru.

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