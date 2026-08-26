Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в первом полугодии увеличилась в три раза

Она составила 165,46 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В первом полугодии 2026 года чистая прибыль «Татнефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) достигла 165,46 млрд рублей. Это в три раза больше, чем в аналогичный период 2025-го, пишет ТАСС со ссылкой на отчет компании.

Выручка «Татнефти» за полгода выросла на 15,8% и составила 881,65 млрд рублей. Доналоговая прибыль составила 224,3 млрд рублей — годом ранее она была равна 80,68 млрд. Операционная прибыль удвоилась и составила 222 млрд рублей.

Напомним, чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ составила 152,98 млрд рублей. Совет директоров предложил акционерам выплатить дивиденды за январь — июнь 2026 года из расчета 32,88 рубля на одну акцию. Для сравнения: за весь 2025 год компания выплатила дивиденды в размере 34,09 рубля на акцию (с учетом полугодовых и девятимесячных выплат).



Галия Гарифуллина