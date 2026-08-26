Проект реконструкции парковки Кабмина Татарстана получил положительное заключение Госэкспертизы
Тендер на 1,3 млрд рублей недавно был опубликован на сайте госзакупок
Проект реконструкции парковки Кабмина Татарстана получил положительное заключение Госэкспертизы. Это следует из данных единого государственного реестра.
Заключение было выдано 25 августа. Речь идет о реконструкции здания парковочного комплекса ГБУ «Хозяйственное управление при Кабмине Татарстана». Оно находится в Казани по адресу ул. Саммера, 6. Планируется приобретение мебели, оборудования и инвентаря.
Тендер на проведение ремонта на 1,3 млрд рублей недавно был опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Главстрой РТ.
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