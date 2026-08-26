Проект реконструкции парковки Кабмина Татарстана получил положительное заключение Госэкспертизы

Тендер на 1,3 млрд рублей недавно был опубликован на сайте госзакупок

Фото: Олег Тихонов

Проект реконструкции парковки Кабмина Татарстана получил положительное заключение Госэкспертизы. Это следует из данных единого государственного реестра.

Заключение было выдано 25 августа. Речь идет о реконструкции здания парковочного комплекса ГБУ «Хозяйственное управление при Кабмине Татарстана». Оно находится в Казани по адресу ул. Саммера, 6. Планируется приобретение мебели, оборудования и инвентаря.

Тендер на проведение ремонта на 1,3 млрд рублей недавно был опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Главстрой РТ.

Галия Гарифуллина