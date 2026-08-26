Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat

В нем доступны личные чаты, группы и каналы, возможен обмен фото и видео

Фото: Динар Фатыхов

Маркетплейс Wildberries запустил мессенджер WB Chat. Он уже доступен для скачивания в магазинах приложений App Store и Google Play.

— WB Chat тестировался внутри компании и теперь доступен покупателям в режиме бета-тестирования при регистрации через WB ID. У мессенджера базовый функционал для обсуждения покупок, а в будущем — для коммуникации с брендами и продавцами, а также взаимодействия с сервисами Wildberries, — сообщили ТАСС в пресс-службе RWB.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как отмечается в описании мессенджера в App Store, в WB Chat удобно общаться с друзьями, семьей и коллегами. «Наслаждайтесь быстрым обменом сообщениями, фото и видео даже при ограничениях интернета», — говорят создатели.

В июне глава Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким сообщала, что Wildberries работает над созданием собственного мессенджера. Тогда же она пояснила, что допускает его вывод на внешние рынки.



Галия Гарифуллина